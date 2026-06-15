Conservar también es generar energía: el rol de los ecosistemas en la transición energética

Especialistas advierten que conservar ecosistemas es crucial para la disponibilidad de agua y la biodiversidad, elementos clave para un modelo energético sostenible en Perú. Fuente: difusión.

Especialistas advierten que conservar ecosistemas es crucial para la disponibilidad de agua y la biodiversidad, elementos clave para un modelo energético sostenible en Perú. Fuente: difusión.

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La transición energética suele asociarse con nuevas tecnologías y fuentes renovables. No obstante, avanzar hacia un modelo energético sostenible también requiere conservar los ecosistemas que sostienen la disponibilidad de agua y el equilibrio ambiental.

En un contexto marcado por el cambio climático y una creciente presión sobre los recursos naturales, especialistas advierten que proteger ecosistemas y fuentes de agua se ha convertido en uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible del país. Más allá de su valor ambiental, estos entornos cumplen un rol estratégico en la disponibilidad de agua, la conservación de la biodiversidad y el sostenimiento de actividades esenciales para las poblaciones y sectores productivos.

¿Por qué los ecosistemas son clave para la transición energética?

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (MINAM), los ecosistemas son fundamentales para la disponibilidad de agua y el equilibrio ambiental, aspectos cada vez más relevantes frente a escenarios de variabilidad climática y demanda creciente de recursos.

En este escenario, la transición energética plantea un reto adicional: avanzar hacia modelos de generación más sostenibles sin perder de vista la protección de los territorios y recursos naturales que los hacen posibles.

Según cifras del sector eléctrico, la energía hidroeléctrica aporta cerca de la mitad de la generación eléctrica nacional. En ese contexto, la gestión sostenible del agua y la conservación de los ecosistemas adquieren una relevancia especial dentro de la conversación sobre transición energética y resiliencia territorial.

“No existe transición energética posible sin ecosistemas saludables. La disponibilidad de agua, la resiliencia de los territorios y la conservación de la biodiversidad son condiciones fundamentales para construir un modelo energético sostenible en el largo plazo”, señala Analía Calmell del Solar, Gerente de Asuntos Institucionales y Sostenibilidad de Celepsa.

Conservación de ecosistemas y seguridad hídrica: un desafío para el Perú

En esa línea, Celepsa impulsa iniciativas de afianzamiento hídrico orientadas a contribuir a la disponibilidad de agua para las poblaciones y actividades productivas de la cuenca, así como a la conservación de ecosistemas que cumplen un rol fundamental para la seguridad hídrica del territorio.

En la parte alta de la cuenca, la empresa participa activamente en el Patronato de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, impulsando iniciativas de conservación y afianzamiento hídrico que contribuyen a la protección de ecosistemas clave, como bofedales y pajonales, y a una mayor disponibilidad de agua para las comunidades y ecosistemas de la zona. La reserva forma parte del entorno donde se ubica el embalse Paucarcocha, parte clave de la Central Hidroeléctrica El Platanal.

Por su parte, en la cuenca media y baja del río Cañete, se impulsa desde hace más de 20 años el Programa de Sostenibilidad del Camarón de Río, desarrollado junto a autoridades y asociaciones camaroneras locales. La iniciativa promueve el monitoreo del recurso, el repoblamiento de juveniles para favorecer su migración, la capacitación de extractores y acciones de control y vigilancia durante los periodos de veda y pesca responsable, contribuyendo a la conservación de la especie y al desarrollo sostenible de las comunidades vinculadas a esta actividad.

“La conservación ambiental y la transición energética no son agendas separadas. Cuando protegemos ecosistemas y fuentes de agua, también fortalecemos la resiliencia del territorio y generamos condiciones para el desarrollo sostenible de las comunidades que forman parte de la cuenca”, añade la especialista.

En el marco del Mes Mundial del Medio Ambiente, especialistas coinciden en que la protección de ecosistemas y fuentes de agua ya no responde únicamente a una agenda ambiental, sino también a la necesidad de fortalecer la resiliencia territorial y la capacidad de adaptación frente a los desafíos climáticos y de desarrollo del país.