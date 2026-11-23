Franco Vidal habría realizado campaña política con personal pagado por la Municipalidad de Ate, pese a estar con licencia por salud | Foto: difusión

Franco Vidal habría realizado campaña política con personal pagado por la Municipalidad de Ate, pese a estar con licencia por salud | Foto: difusión

El alcalde de Ate, Franco Vidal, participó en actividades de campaña electoral en al menos cuatro regiones del país durante noviembre, acompañado de un trabajador contratado por su municipio, pese a haber solicitado licencia por motivos de salud y asuntos personales, según reveló Cuarto Poder.

De acuerdo con el acta del Concejo Municipal, Vidal pidió 19 días de licencia sin goce de haber, no consecutivos, entre noviembre y diciembre.

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Durante la sesión virtual en la que sustentó su pedido, afirmó que necesitaba ausentarse para seguir un tratamiento médico contra el Helicobacter pylori y atender temas personales.

Sin embargo, registros audiovisuales muestran al burgomaestre en actos de proselitismo a favor de distintos candidatos a la segunda vuelta regional.

En La Libertad respaldó a Aldo Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato de Somos Perú; en Arequipa acompañó a Alfredo Zegarra, de Fuerza Arequipeña; en Junín impulsó la candidatura de Fernando Orihuela, de Podemos Perú; y en Pasco apoyó a Luis Colquichagua, también de Podemos Perú.

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