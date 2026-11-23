Franco Vidal habría realizado campaña política con personal pagado por la Municipalidad de Ate, pese a estar con licencia por salud
Pese a justificar su ausencia ante el Concejo Municipal por motivos médicos y personales, Franco Vidal participó en actos proselitistas en Arequipa, La Libertad, Junín y Pasco junto a un locador audiovisual contratado por la comuna de Ate por S/10.500.
El alcalde de Ate, Franco Vidal, participó en actividades de campaña electoral en al menos cuatro regiones del país durante noviembre, acompañado de un trabajador contratado por su municipio, pese a haber solicitado licencia por motivos de salud y asuntos personales, según reveló Cuarto Poder.
De acuerdo con el acta del Concejo Municipal, Vidal pidió 19 días de licencia sin goce de haber, no consecutivos, entre noviembre y diciembre.
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Durante la sesión virtual en la que sustentó su pedido, afirmó que necesitaba ausentarse para seguir un tratamiento médico contra el Helicobacter pylori y atender temas personales.
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Sin embargo, registros audiovisuales muestran al burgomaestre en actos de proselitismo a favor de distintos candidatos a la segunda vuelta regional.
En La Libertad respaldó a Aldo Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato de Somos Perú; en Arequipa acompañó a Alfredo Zegarra, de Fuerza Arequipeña; en Junín impulsó la candidatura de Fernando Orihuela, de Podemos Perú; y en Pasco apoyó a Luis Colquichagua, también de Podemos Perú.
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