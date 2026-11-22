Tres calles de Sudamérica figuran entre las "más cool del planeta" y una alcanza el tercer puesto del ranking mundial La selección de Time Out destaca calles que se han convertido en espacios de encuentro gracias a sus restaurantes, comercios, actividades culturales y vida nocturna. La clasificación evaluó la oferta gastronómica, los negocios locales y el ambiente de cada zona para identificar los lugares donde la gente quiere pasar tiempo.

Tres calles de Sudamérica figuran entre las más cool del mundo en 2026, de acuerdo con la clasificación anual de la revista Time Out. La lista incluye a Fernández de Enciso, en Buenos Aires, que alcanzó el tercer puesto; Beco do Bragança, en Río de Janeiro, y Carrera 70, conocida como La 70, en Medellín.

La selección reúne espacios urbanos de distintas ciudades donde la gastronomía, los comercios, la vida nocturna y la actividad comunitaria atraen a residentes y visitantes. Para elaborar el ranking mundial de calles, un equipo de editores de Time Out evaluó aspectos como restaurantes, tiendas, ambiente callejero, negocios locales y propuestas culturales.

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La publicación explicó que sus expertos locales identificaron los lugares donde la gente quiere pasar tiempo en la actualidad. La clasificación incluye desde avenidas con una amplia oferta gastronómica hasta pequeñas calles que se transformaron en puntos de encuentro para el arte, el diseño y las actividades vecinales.

Fernández de Enciso alcanza el tercer puesto mundial

La calle Fernández de Enciso, en el barrio de Villa Devoto, obtuvo el tercer lugar entre las calles más geniales del mundo. Este sector del noroeste de Buenos Aires ya había ganado reconocimiento en 2025, cuando Time Out lo incluyó entre los barrios más modernos por el crecimiento de su propuesta gastronómica.

La vía peatonal concentra restaurantes, cafeterías y tiendas que aprovechan sus espacios al aire libre, bajo la sombra de los árboles. En sus alrededores también destaca la Plaza Arenales, un punto de reunión para los vecinos que acoge ferias, competiciones deportivas, funciones de cine al aire libre y espectáculos musicales.

Entre los establecimientos recomendados aparecen El Pastificio de Pablos, especializado en pasta hecha a mano, y Casa Lucca, con una terraza frente a la calle. Para quienes buscan café y pasteles, la publicación menciona Stylo Café, Atelier Fuerza y Dominga. También propone visitar la histórica galería comercial Gran Galería Devoto.

Medellín y Río de Janeiro también entran en la lista

En Río de Janeiro, Beco do Bragança destaca por su transformación en un espacio dedicado al arte, la decoración y el diseño. Ubicada junto a la Rua da Candelária, en el centro de la ciudad, esta calle peatonal conserva antiguas mansiones del siglo XVII y pasó de ser un estrecho pasaje a recibir tiendas independientes, galerías y bares.

Entre sus espacios figuran Casa Capioca y Tapilogie, dedicados a la decoración vintage, además de Cabiúna y la galería Vida Dura. Por la noche, locales como Mergulho y Firma organizan propuestas musicales y culturales, desde sesiones de DJ y jazz hasta encuentros de samba.

La otra representante sudamericana es Carrera 70, o La 70, en el barrio Laureles-Estadio de Medellín. Su ambiente conserva elementos de la cultura colombiana, con fondas, música y establecimientos donde se reúnen residentes y visitantes. La calle también funciona como punto de encuentro antes de los partidos en el cercano Estadio Atanasio Girardot.

La gastronomía y la vida nocturna marcan la diferencia

La oferta culinaria y musical es uno de los principales atractivos de las tres calles. En Medellín, Mondongo's mantiene su popularidad por la cocina tradicional, mientras que Múcura ofrece platos de inspiración caribeña, como pulpo a la parrilla con risotto y arroz con coco. La Tienda de la 70 propone música en vivo y una experiencia de cantina colombiana.

En Río de Janeiro, Firma destaca por sus hamburguesas y aperitivos, mientras que Mergulho Bar ofrece cócteles y caipirinhas. La calle también reúne mercados creativos, exposiciones y actividades que mantienen el movimiento después del atardecer.

En Buenos Aires, la combinación de restaurantes, cafeterías, comercios y eventos en la Plaza Arenales refuerza el carácter vecinal de Fernández de Enciso.