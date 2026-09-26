Nadie puede entrar en esta isla de la India: sus habitantes viven aislados del mundo y su idioma sigue siendo un misterio

North Sentinel es una isla en el océano Índico habitada por los sentineleses, uno de los pueblos más aislados del mundo. | Foto: National Geographic

North Sentinel es una isla en el océano Índico habitada por los sentineleses, uno de los pueblos más aislados del mundo. | Foto: National Geographic

En medio del océano Índico existe una isla de la India que permanece prácticamente aislada del resto del mundo. Sus habitantes han rechazado durante siglos el contacto con personas externas y mantienen una forma de vida que despierta gran curiosidad.

Se trata de North Sentinel, hogar de los sentineleses, uno de los pueblos indígenas más aislados del planeta. Su territorio está protegido por las autoridades indias y está prohibido acercarse a la isla, mientras su idioma continúa siendo desconocido para los investigadores.

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Los sentineleses han permanecido sin contacto significativo con otras sociedades y su idioma sigue siendo un misterio para los investigadores, lo que contribuye a su enigmática cultura y modo de vida.

Una isla prohibida para el resto del mundo

North Sentinel forma parte del archipiélago de las Andamán y Nicobar, en el golfo de Bengala. Aunque pertenece al país asiático, su población mantiene una relación prácticamente nula con la sociedad moderna y ha rechazado repetidos intentos de contacto.

Las autoridades indias establecieron una zona de exclusión alrededor de la isla para proteger a los sentineleses y evitar que personas externas ingresen en su territorio. El aislamiento también reduce el riesgo de que enfermedades comunes para el resto de la población afecten a esta comunidad.

El misterio de los sentineleses y su idioma

Se estima que los sentineleses llevan miles de años viviendo en las islas Andamán, aunque no existen registros precisos sobre su origen o población actual. Su supervivencia depende de los recursos disponibles en su propio territorio, como la pesca, la caza y la recolección.

Uno de los mayores enigmas es su idioma, que no ha podido ser traducido ni relacionado de manera concluyente con otras lenguas conocidas. Debido a la ausencia de contacto directo, gran parte de su cultura, sus costumbres y su organización social continúan siendo desconocidas.