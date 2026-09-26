Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Nadie puede entrar en esta isla de la India: sus habitantes viven aislados del mundo y su idioma sigue siendo un misterio

La isla forma parte del archipiélago de las Andamán y Nicobar, y las autoridades indias han establecido una zona de exclusión para proteger a sus habitantes de enfermedades y el contacto con el mundo moderno.

North Sentinel es una isla en el océano Índico habitada por los sentineleses, uno de los pueblos más aislados del mundo.
North Sentinel es una isla en el océano Índico habitada por los sentineleses, uno de los pueblos más aislados del mundo. | Foto: National Geographic
Por
google iconLa República en Google

En medio del océano Índico existe una isla de la India que permanece prácticamente aislada del resto del mundo. Sus habitantes han rechazado durante siglos el contacto con personas externas y mantienen una forma de vida que despierta gran curiosidad.

Se trata de North Sentinel, hogar de los sentineleses, uno de los pueblos indígenas más aislados del planeta. Su territorio está protegido por las autoridades indias y está prohibido acercarse a la isla, mientras su idioma continúa siendo desconocido para los investigadores.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Los sentineleses han permanecido sin contacto significativo con otras sociedades y su idioma sigue siendo un misterio para los investigadores, lo que contribuye a su enigmática cultura y modo de vida.

Los sentineleses han permanecido sin contacto significativo con otras sociedades y su idioma sigue siendo un misterio para los investigadores, lo que contribuye a su enigmática cultura y modo de vida.

Puedes ver

Buscan voluntarios para vivir gratis en Islandia con tres comidas diarias y dos días libres a cambio de ayudar 32 horas por semana

lr.pe

Una isla prohibida para el resto del mundo

North Sentinel forma parte del archipiélago de las Andamán y Nicobar, en el golfo de Bengala. Aunque pertenece al país asiático, su población mantiene una relación prácticamente nula con la sociedad moderna y ha rechazado repetidos intentos de contacto.

Las autoridades indias establecieron una zona de exclusión alrededor de la isla para proteger a los sentineleses y evitar que personas externas ingresen en su territorio. El aislamiento también reduce el riesgo de que enfermedades comunes para el resto de la población afecten a esta comunidad.

Puedes ver

El símbolo que usas todos los días y que tiene una historia de más de 3.000 años: su origen está relacionado con las antiguas ánforas de cerámica

lr.pe

El misterio de los sentineleses y su idioma

Se estima que los sentineleses llevan miles de años viviendo en las islas Andamán, aunque no existen registros precisos sobre su origen o población actual. Su supervivencia depende de los recursos disponibles en su propio territorio, como la pesca, la caza y la recolección.

Uno de los mayores enigmas es su idioma, que no ha podido ser traducido ni relacionado de manera concluyente con otras lenguas conocidas. Debido a la ausencia de contacto directo, gran parte de su cultura, sus costumbres y su organización social continúan siendo desconocidas.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 23 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Elecciones municipales: 6,7 millones de jóvenes votan, pero advierten que sus propuestas quedan sin seguimiento de las autoridades

Alianza Lima suma otro triunfo: las íntimas vencieron 3-1 a Boca Juniors en el segundo dia de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

Mundo

Rusia acusa a Europa ante la ONU de hacer "todo lo posible" para impedir una solución a la guerra con Ucrania

Trump confirma que rechazó el plan de paz de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, como reveló el WSJ

China cuestiona ante la ONU la presión de Estados Unidos sobre Irán y Cuba y exige respetar la soberanía en el Golfo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Elecciones municipales: 6,7 millones de jóvenes votan, pero advierten que sus propuestas quedan sin seguimiento de las autoridades

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

JNE registra 83 casos de amenazas y ataques contra candidatos en 21 regiones