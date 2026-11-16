En el océano Pacífico científicos identifican dos de los ecosistemas más intactos del mundo y posibles nuevas especies La investigación dirigida por Alan Friedlander resalta la lejanía de esos atolones. Su preservación se debe también a la custodia ancestral de la comunidad local, clave en la gestión de estos recursos naturales.

Los atolones Bikar y Bokak en las Islas Marshall se destacan como ecosistemas excepcionales del Pacífico, según un estudio de Frontiers in Marine Science.

Los atolones Bikar y Bokak en las Islas Marshall se destacan como ecosistemas excepcionales del Pacífico, según un estudio de Frontiers in Marine Science. Ilustración LR

Los atolones Bikar y Bokak, situados en las Islas Marshall, sobresalen como dos de los ecosistemas mejor conservados del Pacífico tropical, según una investigación divulgada el 11 de noviembre de 2026 en Frontiers in Marine Science. Este estudio, dirigido por Alan Friedlander, especialista de la Universidad de Hawái y del programa Pristine Seas de National Geographic, registró comunidades naturales con una integridad ecológica excepcional dentro de los océanos contemporáneos.

Entre los descubrimientos aparecen avistamientos de peces que corresponderían a dos especies inéditas para la ciencia, un hallazgo pendiente de confirmación. El análisis subraya además la utilidad de estos refugios marinos como modelo para restaurar hábitats deteriorados. "Son tesoros para todo el planeta", declaró Friedlander, al valorar su relevancia global más allá de dicho archipiélago.

¿Por qué los atolones de Bikar y Bokak son un tesoro ecológico único en el Pacífico?

Ubicadas en el extremo norte de las Islas Marshall, estas dos formaciones coralinas deshabitadas destacan por su aislamiento geográfico. Bikar dista 116 kilómetros de Utirik —el punto poblado más próximo—, mientras que Bokak se sitúa a 385 kilómetros. De acuerdo con un estudio publicado en Frontiers in Marine Science, esta lejanía respecto de centros urbanos e industrias mantiene sus ecosistemas libres de presión humana directa.

La preservación de ambos enclaves responde además al resguardo ancestral de la población local. El investigador Friedlander subrayó que la comunidad de Utirik custodia estos parajes desde hace décadas. Dicho compromiso integra el marco nacional Reimaanlok, una estrategia de la Presidencia de las Islas Marshall que fusiona saberes tradicionales, participación comunitaria y evidencia científica para administrar los recursos naturales.

El 28 de enero de 2025, el Gobierno estableció el primer santuario marino nacional sobre una extensión de 48.000 kilómetros cuadrados alrededor de ambos territorios. Según el anuncio oficial, la declaratoria blinda el área contra la pesca y diversas prácticas destructivas, una resolución respaldada por los hallazgos que National Geographic Pristine Seas y la Autoridad de Recursos Marinos recopilaron durante su expedición de 2023.

¿Qué especies ocultas descubrió National Geographic a 2.340 metros de profundidad?

Una reciente expedición científica liderada por National Geographic exploró ecosistemas remotos en las Islas Marshall, desde lagunas costeras hasta los 2.340 metros bajo el nivel del mar. El equipo integró buceo tradicional, sumergibles tripulados, cámaras abisales y transectos terrestres para analizar entornos inexplorados que suelen quedar excluidos de los monitoreos habituales en zonas someras.

De acuerdo con la revista científica Frontiers, el inventario biológico contabilizó 266 taxones de peces de arrecife, 138 unidades taxonómicas en áreas mesofóticas y 79 en el océano profundo, además de 15 grupos de depredadores pelágicos. Entre estos hallazgos destacan 14 avistamientos inéditos para el archipiélago y dos organismos que podrían constituir especies completamente nuevas para la ciencia.

El estudio también evidenció marcadas diferencias ecológicas entre los atolones evaluados: Bikar concentró 132 nidos de tortugas verdes, mientras que Bokak registró la mayor biomasa íctica del recorrido, sumado al hallazgo de 15 colonias reproductivas de aves marinas. Estos datos funcionan como una línea base fundamental para monitorear futuras alteraciones ambientales y comprender la dinámica de hábitats prístinos.