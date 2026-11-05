¿Qué está pasando en Paraguay?: 5 claves para entender la renuncia del presidente Santiago Peña por crisis del banco Ueno La renuncia de Peña se produjo en medio del escrutinio sobre sus vínculos empresariales con los propietarios de Ueno. El mandatario fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, aunque sostuvo que su inversión correspondía al holding y negó haber participado directamente en el banco.

La crisis financiera desató protestas, una investigación judicial y un juicio político que precipitó la renuncia de Santiago Peña

La crisis financiera desató protestas, una investigación judicial y un juicio político que precipitó la renuncia de Santiago Peña composición LR/AFP

La crisis de Ueno Bank provocó un terremoto político en Paraguay y terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña el jueves 5 de noviembre. La intervención de la entidad por parte del Banco Central dejó a casi 3 millones de clientes sin posibilidad de utilizar sus cuentas, expuso inversiones de organismos públicos y abrió una investigación sobre posibles irregularidades en su gestión.

El mandatario anunció su salida mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político en su contra, el cual finalmente fue aprobado. La iniciativa recibió el respaldo de legisladores opositores y del gobernante Partido Colorado, después de que Horacio Cartes, principal referente de la formación, expresara su apoyo al proceso. El vicepresidente Pedro Alliana está llamado a suceder a Peña y completar el mandato hasta 2028.

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Santiago Peña renuncia en medio de la crisis

Peña comunicó su decisión mediante un mensaje grabado que difundió en redes sociales. El presidente, en el cargo desde agosto de 2023, justificó su salida por la necesidad de preservar la estabilidad institucional y evitar una mayor tensión social.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", afirmó.

También pidió disculpas a la ciudadanía si había cometido errores y señaló que su prioridad era proteger a quienes confiaron sus ahorros al sistema financiero. La renuncia llegó después de que Cartes respaldara el juicio político y dejara al mandatario sin el apoyo de un sector clave de su propio partido.

No obstante, el Congreso aún debe aceptar la renuncia o decidir si sigue con el juicio político.

Ueno Bank dejó sin acceso a ahorros

El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de la entidad el 2 de noviembre, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La decisión paralizó las operaciones de las sucursales, las tarjetas, las transferencias y la aplicación bancaria.

El impacto alcanzó a unos 2,9 millones de usuarios, que quedaron sin acceso a sus depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad, unos US$38.600. Esa protección alcanzaría a cerca del 97% de los depositantes, aunque quienes superen el límite todavía esperan conocer cuánto podrán recuperar.

Millones de fondos públicos quedaron bajo la lupa

Ueno administraba alrededor de US$850 millones de recursos públicos. Entre ellos había inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), fondos de instituciones estatales y recursos vinculados con la represa hidroeléctrica de Itaipú.

El IPS tenía cerca de US$355 millones invertidos en la entidad y utilizaba sus servicios para pagar las jubilaciones de unos 32.000 beneficiarios. Tras la intervención, anunció el traslado de sus cuentas a otro banco para mantener los pagos.

El senador opositor Rafael Filizzola calificó el episodio como "la estafa desde el poder político más grande de la era democrática" y sostuvo que el caso podría involucrar unos US$3.000 millones, según la información que manejaba la oposición.

Préstamos a empresas y fallas contables

Uno de los principales focos de la investigación apunta a los créditos concedidos a compañías vinculadas con los propietarios de Ueno. Según las advertencias de inspectores del Banco Central, algunas operaciones habrían superado los límites legales y carecido de garantías suficientes.

Associated Press informó que casi US$39 millones fueron destinados a tres empresas relacionadas con los dueños en una sola jornada de septiembre de 2025.

La revisión contable también detectó gastos registrados como activos. Tras los ajustes, el capital disponible disminuyó y el indicador de solvencia quedó por debajo del mínimo legal. La Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos, entre ellos Miguel Vázquez, fundador del grupo, y Juan Manuel Gustale, presidente del banco. Además, formuló cargos contra 27 funcionarios y personas vinculadas con sus negocios.

Los vínculos entre Ueno, Peña y el Banco Central

El caso también puso bajo escrutinio las relaciones entre el banco, sus propietarios y las autoridades. Peña fue accionista de Ueno Holding, integrado por empresas vinculadas al Grupo Vázquez, hasta marzo de 2025. El mandatario sostuvo que su inversión correspondía al holding y negó haber tenido participación directa en el banco.

Carlos Carvallo Spalding, quien presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central, había dirigido Financiera Ueno antes de asumir el organismo regulador en agosto de 2023. La autorización para transformar la financiera en banco llegó en noviembre de ese año.

El economista Orkun Saka, de City St George's, University of London, advirtió sobre el efecto de esas conexiones en la confianza pública. "Cuando el presidente del Banco Central dirigió anteriormente el banco que ahora le corresponde vigilar y el presidente del país fue socio empresarial de sus propietarios, esa confianza se rompe", señaló.