Bajo el lago Titicaca, buzos hallan estructuras rocosas con formas de escalera y muro que podrían ser restos de construcciones humanas Este descubrimiento subacuático resalta la rica historia del lago navegable más alto del mundo. Investigan su relación con culturas prehispánicas como la Tiwanaku e inca.

Buzos de la Armada Boliviana han descubierto estructuras subacuáticas cerca de la Isla del Sol en el lago Titicaca, que podrían ser vestigios de antiguas edificaciones.

Buzos de la Armada Boliviana han descubierto estructuras subacuáticas cerca de la Isla del Sol en el lago Titicaca, que podrían ser vestigios de antiguas edificaciones. Foto: Club De Buceo Deportivo De La Armada Boliviana

Un hallazgo subacuático cerca de la Isla del Sol captó la atención de los investigadores: buzos de la Armada Boliviana descubrieron estructuras líticas con la apariencia de una escalera y un muro. De acuerdo con datos de la Agencia Boliviana de Información (ABI) recogidos por El Potosí, la alineación de estos bloques sugiere su posible pertenencia a una antigua edificación, teoría que aún requiere confirmación arqueológica.

Este descubrimiento ocurre en el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, ubicado a 3.810 metros sobre el nivel del mar entre Perú y Bolivia. La Unesco señala que la crecida histórica del caudal sumergió viejas viviendas lacustres, precedente clave que motiva las actuales exploraciones sobre el patrimonio del altiplano andino.

¿Qué misteriosas estructuras sumergidas halló la Armada Boliviana cerca de la Isla del Sol?

Durante una reciente expedición subacuática en el lago Titicaca, buzos militares identificaron enormes bloques líticos cubiertos de vegetación acuática junto a las costas de la Isla del Sol. Según el reporte difundido por la Agencia Boliviana de Información (ABI) el 12 de noviembre de 2026, la peculiar disposición de estas piezas exhibe desniveles y superficies planas que asemejan antiguos escalones y muros edificados bajo el agua.

Este hallazgo en el lago Titicaca refleja una posible antigua edificación sumergida. Foto: Club De Buceo Deportivo De La Armada Boliviana

La inmersión estuvo a cargo de especialistas del Club de Buceo Deportivo, entidad adscrita al Centro de Instrucción de Buceo en Altura (CIBA). Esta organización, fundada este año, tiene como objetivo principal fomentar la exploración acuática en zonas elevadas entre ciudadanos nacionales y visitantes extranjeros.

Pese al asombro inicial por las formas geométricas del hallazgo, el capitán Max Álvaro Villarroel Muñoz, comandante del CIBA, advirtió que dichas rocas podrían corresponder a un fenómeno geológico natural y urgió a realizar investigaciones científicas. "Hay que valorar mucho que el lago tiene muchos misterios, muchos enigmas", expresó la autoridad naval a la ABI.

¿Qué hallazgos arqueológicos de las culturas tiwanaku e inca esconden las profundidades del lago Titicaca?

Las exploraciones subacuáticas que Bolivia emprendió en 2012 junto a la Universidad Libre de Bruselas permitieron ubicar cerca de 20 yacimientos y más de 20.000 piezas patrimoniales, de acuerdo con la Unesco. Este inventario comprende desde la época tiwanaku hasta el horizonte inca, e integra antiguos puertos prehispánicos y santuarios destinados al depósito de tributos rituales.

Desde 2012, Bolivia ha realizado exploraciones en el Titicaca en colaboración con la Universidad Libre de Bruselas.Foto: Club De Buceo Deportivo De La Armada Boliviana

En el arrecife de Khoa, una investigación difundida en 2019 por Proceedings of the National Academy of Sciences registró ritos de la civilización tiwanaku efectuados entre los siglos VIII y X. Los especialistas rescataron medallones áureos, ornamentos de concha y restos de sahumerios cerámicos con silueta felina, además de osamentas pertenecientes a siete crías de llama vinculadas con actos sacrificiales.

Por su parte, en el arrecife de K’akaya, un equipo de expertos extrajo en 2014 una urna ceremonial inca esculpida en piedra andesita a seis metros bajo el agua. El cofre resguardaba en su interior una estatuilla de camélido elaborada en concha y una fina lámina de oro enrollada, descubrimiento detallado posteriormente por Christophe Delaere y José M. Capriles en la publicación científica Antiquity durante 2020.