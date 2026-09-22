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Un trabajador afortunado encuentra varios módulos de memoria RAM DDR4 de 32GB en el contenedor de basura de su trabajo; su jefe le dice: “Puedes quedártelos”

El basurero escondía un auténtico tesoro tecnológico, cuyo valor es alto debido a la demanda de memoria y hardware en el mercado actual.

Un usuario de Reddit encontró varios módulos de RAM DDR4 tirados en la basura. Foto: Reddit
Un usuario de Reddit encontró varios módulos de RAM DDR4 tirados en la basura. Foto: Reddit
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Un trabajador de un nuevo edificio de oficinas encontró un lote de hardware dentro de un contenedor destinado a residuos electrónicos. El usuario Traditional_Total_27 relató en un post de Reddit que, al bajar al sótano, descubrió varios módulos de memoria RAM DDR4, entre ellos unidades selladas de 32 GB.

Sorprendido por verlos tirados en la basura, consultó con su jefe si es que podía llevárselos y este respondió: "Puedes quedártelos". Tras el permiso, revisó con mayor atención el contenedor y halló un lote mucho más valioso de lo que parecía a primera vista. La publicación muestra una fotografía donde se aprecian 12 módulos de RAM y cinco procesadores, incluidos cuatro AMD Ryzen 9 5950X.

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Tesoro de memorias encontrado en la basura

Desde hace casi un año, el mercado mundial de hardware atraviesa un periodo de gran inestabilidad. El aumento de la demanda asociada a la inteligencia artificial provocó una fuerte presión sobre el suministro de memoria y un incremento de precios en distintas categorías de hardware.

“Ahora voy a estar revisando este basurero diario; por un segundo después de encontrar todo esto estaba convencido de que iba a haber algún RTX 5080 o algo así”, respondió el usuario en una respuesta del post. “Estoy en Noruega y he escuchado que muchas empresas tiran cosas, pero no me lo creía hasta hoy”.

El afortunado probó los componentes y todos funcionaban con normalidad. “Sí, probé unas pocas cuando llegué a casa y funcionan; también compré una fuente de poder y unas cositas más. No sé por qué lo tiran todo a la basura”, señaló.

A la fecha, se estima que cuatro unidades de este procesador podían representar por sí solas una suma cercana a los 1.300 dólares.

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