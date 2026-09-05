El Concello de Cortegada en Ourense busca revitalizar una villa deshabitada de 12 viviendas a través de una cesión sin coste inicial, según el portal Aldeas Abandonadas. | Foto: El Español

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El Concello de Cortegada, ubicado en Ourense, busca revitalizar una de sus villas deshabitadas mediante una cesión sin coste inicial. La propiedad abarca 12 viviendas de piedra sobre una superficie de 15.000 metros cuadrados, anunciada actualmente en el portal Aldeas Abandonadas. Esta adquisición implica el compromiso directo de ejecutar una reforma integral, ya que las edificaciones presentan un severo deterioro arquitectónico.

La iniciativa municipal exige destinar el complejo a proyectos recreativos, turísticos o ecológicos para dinamizar la economía comarcal y salvaguardar el patrimonio histórico gallego. No existe un pago de traspaso formal, aunque el adjudicatario deberá asumir la financiación completa del proceso de restauración estructural.

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¿Dónde se ubica A Barca y cómo obtener esta aldea gallega gratis?

A Barca se localiza en el municipio orensano de Cortegada, en la comarca de O Ribeiro, junto al río Miño y la frontera portuguesa. El enclave abarca 12 viviendas para rehabilitar —cuatro poseen planta baja más piso—, además de fuentes, puentes menores y senderos históricos. Según detalló El Español, estas estructuras tradicionales otorgan un notable valor etnográfico al conjunto.

Este antiguo punto del Camino Real a Castilla destacaba por las embarcaciones que trasladaban pasajeros y mercancías a través del cauce fluvial. El declive económico del siglo XX y la edificación del embalse de Frieira durante la década de 1950 inundaron parte del terreno, lo que provocó el despoblamiento definitivo. La titularidad pasó de la eléctrica Unión Fenosa (actual Naturgy) a la administración local.

A pesar de la reciente repercusión mediática, el ayuntamiento inició la búsqueda de inversores en 2013 y recibió cientos de proyectos. La ficha pública mantiene la cifra de 0 euros, aunque carece de fechas límites y no ratifica un proceso de selección activo. "Muchas propuestas fueron descartadas porque no respondían al objetivo previsto", advirtió La Región, por lo que resulta imprescindible consultar directamente las bases vigentes del municipio.

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El compromiso central exige presentar un plan de rehabilitación integral que preserve la arquitectura tradicional para transformarla en un pueblo ecológico, espacio turístico o complejo de ocio. No se adjudican viviendas para uso meramente particular. La propuesta tiene que dinamizar el municipio y aportar beneficios concretos al entorno rural, dentro del marco urbanístico local. Tal como informó La Voz de Galicia, "la rehabilitación está contemplada en el Plan General de Ordenación Municipal".

Aunque el traspaso patrimonial carece de coste inicial, la parte adjudicataria asume el presupuesto de las obras, licencias urbanísticas, trámites e infraestructuras. Los cálculos históricos de 2013 situaban la inversión requerida cerca del millón de euros, cifra que exige una actualización previa a la solicitud. Adicionalmente, la Cadena SER destacó que la cesión incluía recuperar íntegramente el núcleo para dedicarlo al turismo.

La documentación oficial omite restricciones explícitas sobre la nacionalidad de los aspirantes, aunque la evaluación final dependerá exclusivamente de la decisión consistorial. Las personas interesadas en postular pueden comunicarse con el equipo de Aldeas Abandonadas al +34 620 81 06 66 o mediante la dirección info@sacapartido.com. Resulta indispensable validar con el Ayuntamiento las condiciones legales, el modelo de concesión y las exigencias financieras antes de efectuar desembolsos.