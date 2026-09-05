HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Regalan una aldea en España con 12 casas y una finca de 15.000 m²: qué requisitos se deben cumplir para obtenerla gratis

Los interesados deben comprometerse a cumplir un paso clave para preservar la arquitectura tradicional y revitalizar la economía local.

El Concello de Cortegada en Ourense busca revitalizar una villa deshabitada de 12 viviendas a través de una cesión sin coste inicial, según el portal Aldeas Abandonadas.
El Concello de Cortegada en Ourense busca revitalizar una villa deshabitada de 12 viviendas a través de una cesión sin coste inicial, según el portal Aldeas Abandonadas. | Foto: El Español
Escuchar
Resumen
Compartir

El Concello de Cortegada, ubicado en Ourense, busca revitalizar una de sus villas deshabitadas mediante una cesión sin coste inicial. La propiedad abarca 12 viviendas de piedra sobre una superficie de 15.000 metros cuadrados, anunciada actualmente en el portal Aldeas Abandonadas. Esta adquisición implica el compromiso directo de ejecutar una reforma integral, ya que las edificaciones presentan un severo deterioro arquitectónico.

La iniciativa municipal exige destinar el complejo a proyectos recreativos, turísticos o ecológicos para dinamizar la economía comarcal y salvaguardar el patrimonio histórico gallego. No existe un pago de traspaso formal, aunque el adjudicatario deberá asumir la financiación completa del proceso de restauración estructural.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: ¿CÓMO SABER SI NECESITAS UNA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Liberaron 1.541 alces en antiguas minas de carbón: casi 30 años después, la manada protagonizó una explosión poblacional nunca antes vista

lr.pe

¿Dónde se ubica A Barca y cómo obtener esta aldea gallega gratis?

A Barca se localiza en el municipio orensano de Cortegada, en la comarca de O Ribeiro, junto al río Miño y la frontera portuguesa. El enclave abarca 12 viviendas para rehabilitar —cuatro poseen planta baja más piso—, además de fuentes, puentes menores y senderos históricos. Según detalló El Español, estas estructuras tradicionales otorgan un notable valor etnográfico al conjunto.

Este antiguo punto del Camino Real a Castilla destacaba por las embarcaciones que trasladaban pasajeros y mercancías a través del cauce fluvial. El declive económico del siglo XX y la edificación del embalse de Frieira durante la década de 1950 inundaron parte del terreno, lo que provocó el despoblamiento definitivo. La titularidad pasó de la eléctrica Unión Fenosa (actual Naturgy) a la administración local.

A pesar de la reciente repercusión mediática, el ayuntamiento inició la búsqueda de inversores en 2013 y recibió cientos de proyectos. La ficha pública mantiene la cifra de 0 euros, aunque carece de fechas límites y no ratifica un proceso de selección activo. "Muchas propuestas fueron descartadas porque no respondían al objetivo previsto", advirtió La Región, por lo que resulta imprescindible consultar directamente las bases vigentes del municipio.

PUEDES VER: Hace 85 años, abandonaron a más de 3.500 ovejas una isla: solo 10 fueron rescatadas en 1975 tras ser capaces de mudar lana sin ayuda humana

lr.pe

¿Cuáles son los requisitos para conseguir gratis la aldea de A Barca en España?

El compromiso central exige presentar un plan de rehabilitación integral que preserve la arquitectura tradicional para transformarla en un pueblo ecológico, espacio turístico o complejo de ocio. No se adjudican viviendas para uso meramente particular. La propuesta tiene que dinamizar el municipio y aportar beneficios concretos al entorno rural, dentro del marco urbanístico local. Tal como informó La Voz de Galicia, "la rehabilitación está contemplada en el Plan General de Ordenación Municipal".

Aunque el traspaso patrimonial carece de coste inicial, la parte adjudicataria asume el presupuesto de las obras, licencias urbanísticas, trámites e infraestructuras. Los cálculos históricos de 2013 situaban la inversión requerida cerca del millón de euros, cifra que exige una actualización previa a la solicitud. Adicionalmente, la Cadena SER destacó que la cesión incluía recuperar íntegramente el núcleo para dedicarlo al turismo.

La documentación oficial omite restricciones explícitas sobre la nacionalidad de los aspirantes, aunque la evaluación final dependerá exclusivamente de la decisión consistorial. Las personas interesadas en postular pueden comunicarse con el equipo de Aldeas Abandonadas al +34 620 81 06 66 o mediante la dirección info@sacapartido.com. Resulta indispensable validar con el Ayuntamiento las condiciones legales, el modelo de concesión y las exigencias financieras antes de efectuar desembolsos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El increíble refugio en España que busca voluntarios para vivir gratis en Islas Canarias: cuidarían animales rescatados durante 3 semanas

El increíble refugio en España que busca voluntarios para vivir gratis en Islas Canarias: cuidarían animales rescatados durante 3 semanas

LEER MÁS
Buscan hasta 3 voluntarios que hablen español o inglés para vivir gratis en una finca de Puerto Rico: trabajarían solo 20 horas cada semana

Buscan hasta 3 voluntarios que hablen español o inglés para vivir gratis en una finca de Puerto Rico: trabajarían solo 20 horas cada semana

LEER MÁS
Costa Rica busca voluntarios sin experiencia para cuidar tortugas marinas en el Caribe: incluye alojamiento y 3 comidas al día

Costa Rica busca voluntarios sin experiencia para cuidar tortugas marinas en el Caribe: incluye alojamiento y 3 comidas al día

LEER MÁS
Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

LEER MÁS
La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025