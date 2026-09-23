Plantaron este árbol por toda España para fabricar papel: hoy preocupa a los expertos por su impacto en los bosques y el agua

La expansión del eucalipto en España, plantado desde los 60, genera preocupación por su impacto en bosques, biodiversidad y recursos hídricos. | Foto: Magnific

La expansión del eucalipto en España, plantado desde los 60, genera preocupación por su impacto en bosques, biodiversidad y recursos hídricos. | Foto: Magnific

Desde los 60 hacia adelante, el eucalipto fue plantado en distintas zonas de España con el objetivo de abastecer a la industria papelera. Con el paso del tiempo, su expansión comenzó a generar preocupación por sus posibles efectos negativos sobre los bosques, la biodiversidad y los recursos hídricos.

Actualmente, los investigadores estudian cómo controlar la expansión de esta especie de crecimiento rápido sin afectar su importancia económica. Las plantaciones de este árbol ocupan alrededor del 30% de la superficie forestal del noroeste del país europeo y su extensión se multiplicó por cuatro,6 en los últimos 50 años.

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¿Por qué preocupa la expansión del eucalipto en España?

El problema radica en que pueden formar masas forestales muy densas y homogéneas y desplazan a especies autóctonas que ofrecen alimento y refugio a diferentes animales. Esta transformación también puede afectar a insectos y aves que dependen de estos ecosistemas para sobrevivir y reproducirse.

Un estudio publicado en la revista Forest Ecology and Management realizado en 240 áreas cercanas al Parque Natural Fragas do Eume, en Galicia, encontró que una mayor presencia de eucaliptos está asociada con una menor diversidad de aves. Entre las más perjudicadas se encuentran algunas especies insectívoras y aquellas que utilizan cavidades de los árboles para anidar.

¿Qué efectos puede tener sobre los bosques y el agua?

Los investigadores también advierten que la expansión de especies de crecimiento rápido puede contribuir a la homogeneización de los bosques, aumentar el riesgo de incendios y reducir la biodiversidad. Además, el eucalipto puede liberar sustancias al suelo mediante la alelopatía, dificultando el crecimiento de algunas plantas autóctonas.

El objetivo de los expertos no es eliminar todas las plantaciones, sino encontrar un equilibrio entre su aprovechamiento económico y la conservación de los ecosistemas. Entre las medidas propuestas están mantener franjas de vegetación autóctona, recuperar el sotobosque y controlar la expansión de especies con potencial invasor.