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Ciencia

Un fenómeno muy raro en animales aparece en aves de Australia: algunas desarrollan órganos reproductivos del sexo opuesto

Investigadores de la University of the Sunshine Coast examinaron cerca de 500 aves y encontraron que el 92% de las genéticamente hembras tenían órganos reproductivos masculinos.

Un estudio en Australia revela que algunas aves presentan órganos reproductivos que no coinciden con su ADN, un fenómeno conocido como inversión sexual.
Un estudio en Australia revela que algunas aves presentan órganos reproductivos que no coinciden con su ADN, un fenómeno conocido como inversión sexual. | Foto: Magnific
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Un estudio científico publicado en Biology Letters realizado en Australia ha descubierto un fenómeno poco común en el mundo animal: algunas aves presentan órganos reproductivos que no corresponden con el sexo determinado por su ADN. El hallazgo podría cambiar la forma en que los científicos entienden la determinación sexual en estas especies.

Los investigadores analizaron cerca de 500 ejemplares de cinco especies de aves y encontraron que alrededor del 6 % presentaba señales de esta llamada inversión sexual. En la mayoría de los casos, eran aves genéticamente hembras que desarrollaron órganos reproductivos masculinos, un fenómeno extremadamente raro en aves.

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El ADN de algunas aves no coincidía con sus órganos reproductivos

El estudio, realizado por investigadores de la University of the Sunshine Coast, examinó ejemplares de especies como urracas, cucaburras, palomas y loros. Las aves procedían de hospitales de fauna silvestre del sureste de Queensland y habían muerto después de ingresar por lesiones o enfermedades no relacionadas con su aparato reproductor.

Los análisis revelaron que el 92 % de las aves con inversión sexual eran genéticamente hembras, pero presentaban órganos reproductivos masculinos. Uno de los casos más llamativos fue el de una cucaburra genéticamente macho que tenía folículos ováricos desarrollados y un oviducto dilatado, señales compatibles con una producción reciente de huevos.

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Un fenómeno que podría cambiar lo que se sabe sobre las aves

La inversión sexual es mucho más conocida en peces, anfibios y reptiles, mientras que en aves y mamíferos se considera extremadamente rara. El hallazgo australiano plantea que la determinación sexual de las aves podría ser más compleja y flexible de lo que se pensaba hasta ahora.

Los científicos todavía no conocen con exactitud qué provoca este fenómeno, aunque plantean que factores como contaminantes químicos y hormonas relacionadas con el estrés podrían tener algún papel. La investigación también podría ser importante para la conservación, ya que un desequilibrio en la proporción de sexos podría afectar la reproducción y el tamaño de determinadas poblaciones.

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