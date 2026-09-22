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Lula denuncia en la ONU la injerencia externa en procesos electorales de América Latina y dice que la democracia está en jaque

El mandatario sostuvo que América Latina vuelve a enfrentar interferencias externas y afirmó que su país necesita socios con una agenda positiva, al tiempo que rechazó que Brasil sea “el patio trasero de nadie”.

El presidente Lula advirtió que la democracia vuelve a estar “en jaque” y aseguró que Brasil no permitirá interferencias internas o externas en las elecciones previstas para el 4 de octubre
El presidente Lula advirtió que la democracia vuelve a estar “en jaque” y aseguró que Brasil no permitirá interferencias internas o externas en las elecciones previstas para el 4 de octubreAFP
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció ante la ONU una nueva etapa de “injerencia externa en procesos electorales” de América Latina y advirtió que “la democracia está nuevamente en jaque”. Durante su discurso ante la Asamblea General, defendió la soberanía brasileña y rechazó las presiones de otros países sobre las decisiones internas.

Lula afirmó que la región ha recorrido “un largo camino para restablecer la voluntad popular”, pero ahora vuelve a enfrentar interferencias externas. En ese contexto, sostuvo que su país necesita “socios con una agenda positiva”. “Brasil no encaja en el patio trasero de nadie”, aseguró.

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Las declaraciones se producen en medio de tensiones entre Brasil y Estados Unidos por el escenario político de cara a las elecciones previstas para el 4 de octubre. Lula se postula a un nuevo mandato presidencial frente al senador Flávio Bolsonaro, quien fue recibido en mayo por el presidente estadounidense Donald Trump durante una visita a Washington.

El mandatario brasileño aseguró ante la Asamblea General que su país cuenta con “un sistema electoral moderno y robusto”. “No permitiremos que los enemigos de la democracia, tanto internos como externos, atenten contra la voluntad popular”, afirmó.

La disputa también incluye los aranceles adicionales impuestos por la administración Trump a productos brasileños. Lula cuestionó esa política y sostuvo que la Organización Mundial del Comercio atraviesa una situación crítica. “Cuando los gobiernos ceden ante quienes utilizan los aranceles como armas de coacción y chantaje, las consecuencias son desastrosas”, declaró.

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Lula critica parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU

Otro de los ejes del discurso fue el funcionamiento de Naciones Unidas y, en particular, del Consejo de Seguridad. El jefe de Estado brasileño sostuvo que las grandes potencias han actuado con “insensatez” ante los conflictos abiertos y criticó el “inmovilismo” del máximo órgano de seguridad internacional.

El mandatario consideró que este es el momento más delicado de la ONU desde su primer discurso ante el organismo, en 2003. También advirtió sobre el riesgo de que conflictos regionales alcancen una dimensión global y defendió reformas en el sistema multilateral junto con la vía diplomática.

Brasil defiende soberanía, PIX y agenda ambiental

Lula también abordó asuntos económicos, tecnológicos y ambientales. Defendió la soberanía sobre el sistema de pagos PIX y afirmó que Brasil no cederá ante empresas multinacionales que busquen privatizarlo. Además, pidió regular las plataformas digitales y cuestionó a los “tecno-oligarcas” que impulsan una carrera tecnológica “sin frenos éticos”.

En materia ambiental, destacó que la deforestación de la Amazonía alcanzó su nivel más bajo en 11 años y afirmó que Brasil mantiene una política de expansión de la energía limpia.

A la vez, sostuvo que el país continuará con la exploración de recursos naturales, incluidos los del margen ecuatorial y las tierras raras. “Le pertenecen al pueblo brasileño, y su explotación será en beneficio de este”, afirmó Lula, quien añadió que el acceso a esos minerales deberá incluir transferencia tecnológica y generación de valor dentro del territorio nacional.

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