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La victoria de la extrema derecha en Alemania sacude a Europa y presagia un giro político en Francia, España e Italia

El triunfo de AfD en Alemania aumenta la preocupación en Europa por el avance de la extrema derecha, mientras Francia, España, Italia y Reino Unido también enfrentan el crecimiento de estas fuerzas políticas.

La victoria de AfD obliga a los partidos tradicionales europeos a revisar su estrategia frente a la extrema derecha, mientras el próximo ciclo electoral permitirá medir si el fenómeno alemán se extiende
La victoria de AfD obliga a los partidos tradicionales europeos a revisar su estrategia frente a la extrema derecha, mientras el próximo ciclo electoral permitirá medir si el fenómeno alemán se extiende | AFP
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La victoria de la extrema derecha en Alemania sacudió a Europa tras el resultado histórico de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. La formación obtuvo el 43,8% de los votos, frente al 17,2% de la CDU, partido del canciller Friedrich Merz. Los comicios dejaron a AfD a tres escaños de la mayoría absoluta y abrieron la posibilidad de que llegue al gobierno regional por primera vez.

El avance se produjo en una zona del este alemán marcada por una menor renta frente al oeste, el desempleo y el descontento con las fuerzas tradicionales. AfD aprovechó además la preocupación por la inmigración y el malestar económico. Su líder regional, Ulrich Siegmund, considerado como “el hombre más peligroso” del país, prometió endurecer la política migratoria, eliminar la obligación escolar y modificar la enseñanza de historia.

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Merz queda debilitado y Europa observa con temor

El actual escenario supone un duro golpe para la CDU y Friedrich Merz, cuyo respaldo ciudadano ya había caído a mínimos. El canciller se declaró “profundamente consternado”, aunque aseguró que mantendrá su agenda de cambios.

“Mi determinación en seguir por la senda de las reformas sigue intacta”, afirmó Merz, quien también defendió su postura frente a Rusia ante la posición favorable de AfD hacia Moscú.

La reacción trascendió las fronteras alemanas. La alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, expresó preocupación por el avance de fuerzas que, según dijo, permanecen ciegas ante las amenazas rusas. El ministro francés Jean-Noël Barrot, por su parte, aseveró que “ningún compromiso” es posible con la extrema derecha.

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Le Pen, Vox y Meloni avanzan rumbo al poder

El resultado de Alemania genera especial atención por las próximas elecciones en otros países europeos. En Francia, Marine Le Pen y Agrupación Nacional lideran los sondeos de cara a las presidenciales de 2027. Dos aliados de Emmanuel Macron ya pidieron que las fuerzas moderadas respalden a un candidato común para impedir su llegada al poder.

En España, Vox busca aprovechar el desgaste del Gobierno socialista, marcado por escándalos de corrupción y una crisis migratoria. En Italia, Giorgia Meloni mantiene una posición favorable antes de los próximos comicios, aunque enfrenta presión de figuras situadas más a la derecha, como Roberto Vannacci.

El auge también alcanza al Reino Unido, donde Reform UK y Nigel Farage intentan ampliar su respaldo. Sin embargo, una serie de escándalos financieros afectó al partido y abrió espacio a rivales situados aún más a la derecha.

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El cordón sanitario contra la ultraderecha se resquebraja

El avance de AfD vuelve a poner en cuestión el llamado cordón sanitario, la estrategia de los partidos tradicionales para impedir que las formaciones ultraderechistas accedan a gobiernos mediante coaliciones.

En Sajonia-Anhalt, AfD inició conversaciones con otras fuerzas tras quedar a tres escaños de la mayoría absoluta. Los partidos rivales habían rechazado formar una coalición con la formación, cuyos dirigentes han utilizado consignas nazis y minimizado el Holocausto.

La comunidad judía alemana reaccionó con alarma. Charlotte Knobloch afirmó que “ni en mis peores pesadillas habría podido imaginar que la extrema derecha pueda ganar de nuevo unas elecciones en Alemania”.

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Las urnas europeas medirán el alcance del fenómeno

La decisión alemana se da antes de una serie de citas electorales que podrían determinar hasta dónde llega el auge de la extrema derecha. Francia celebrará sus presidenciales en 2027, mientras España e Italia también afrontarán elecciones antes de finalizar ese año.

El escenario no es uniforme. En Hungría, Viktor Orbán perdió el poder tras 16 años, en medio del descontento por la corrupción, la situación económica y sus disputas con la Unión Europea. En el Reino Unido, los problemas de Reform UK además muestran que el crecimiento de estas organizaciones no está garantizado.

En Berlín, unos 3.500 manifestantes protestaron contra AfD frente a la Puerta de Brandeburgo. “Un resultado así no cae del cielo”, afirmó el activista Max Schneller, quien reclamó a los partidos tradicionales que escuchen el malestar social del este alemán.

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