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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 7 de septiembre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este domingo. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 7 de septiembre, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 7 de septiembre, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco. | Foto: composición LR
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Resumen
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 7 de septiembre? Revisa el horóscopo de este domingo del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del lunes 7 de septiembre?

  • Aries: Tendrás una noticia muy positiva, posiblemente se trate de una resolución legal a tu favor o de un tema documentario que pensaste no se resolvería. En el amor, no juzgues si no sabes los detalles.
  • Tauro: Mantén tu atención enfocada en tu labor y evitarás pérdidas o traspapelar algo por simple distracción. En el amor, no hables de rupturas que no puedes asumir. Resuelve las diferencias objetivamente.
  • Géminis: Un giro de suerte a nivel laboral te pondrá al frente de una oportunidad que no debes de rechazar. En el amor, no caigas en las mismas diferencias de siempre. Cambia y todo se estabilizará.
  • Cáncer: Un cambio inesperado de planes te pondría de mal humor. Mantente ecuánime para que todo lo puedas manejar. En el amor, el orgullo afecta las bases de esa relación que deseas conservar.
  • Leo: Tu agenda no tendrá cuando acabar. La jornada será larga, pero si mantienes la concentración, lograrás culminar todo de manera satisfactoria. En el amor, toma distancia y reflexiona.
  • Virgo: Un compañero que sabe de tu actual situación te buscará para ofrecerte algo que conviene aceptar. Llegan las oportunidades que esperabas para tu crecimiento. En el amor, no insistas y espera.
  • Libra: Dudarás en la estrategia que vienes desarrollando, posiblemente por falta de resultados. Esto te impulsará a buscar asesores para encaminar mejor tus planes. Hoy recibes orientación correcta.
  • Escorpio: No te sientes muy seguro de las decisiones que has estado tomando y le confesarás este estado a una persona que siempre se ha preocupado por ti. Sus consejos te permitirán reflexionar.
  • Sagitario: No te ilusiones con algo que aún es una posibilidad y no un hecho. Necesitas aterrizar bien tus planes para que puedas construir sobre bases sólidas. En el amor, esa persona se disculpará.
  • Capricornio: Te sientes presionado a resolver económicamente algo que no se encuentra en tus posibilidades. No te comprometas con nada que no puedas afrontar. En el amor, espera, no insistas.
  • Acuario: Estás alcanzando las metas que esperas, pero el costo ha sido la falta de sueño y el agotamiento excesivo. Necesitas bajar este ritmo y descansar. En el amor, no te culpes, todo se resolverá.
  • Piscis: Todo lo que parecía lento y complicado empieza a avanzar de una manera acelerada y a tu favor. No pierdas tiempo y gestiona todo lo que está en tus manos. En el amor, momentos de pasión.
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