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Política

Keiko Fujimori cobró su primer sueldo: mandataria recibió más de S/35 mil

El registro de remuneraciones de la Presidencia consignó un ingreso total de S/39.124,80 para Keiko Fujimori, sin pagos adicionales por honorarios, incentivos, gratificaciones u otros conceptos.

Keiko Fujimori recibió más de S/35 mil de sueldo. | Foto: Presidencia
Keiko Fujimori recibió más de S/35 mil de sueldo. | Foto: Presidencia
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Keiko Fujimori cobró su primer sueldo como presidenta de la República por un total de S/39.124,80, de acuerdo con el registro de ingresos. El monto supera los S/35 mil y aparece consignado como la remuneración correspondiente a la mandataria.

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La información detalla que Fujimori Higuchi figura como presidenta de la República y que su cargo pertenece a la Secretaría General del Despacho Presidencial. El registro también precisa que la remuneración fue de S/39.124,80.

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Keiko Fujimori cobró S/39,124.80 por su cargo como presidenta de la República. Foto: captura de pantalla

Keiko Fujimori cobró S/39,124.80 por su cargo como presidenta de la República. Foto: captura de pantalla

El documento no reportó pagos adicionales para la jefa de Estado. En las categorías de honorarios, incentivo, gratificación y otros ingresos aparece el monto de S/0,00.

De esta forma, el total registrado para la mandataria coincide con su remuneración: S/39.124,80. La cifra aparece en el apartado de ingresos del personal del Estado y permite conocer cuánto recibió Fujimori por su primer pago como presidenta.

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