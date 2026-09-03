Keysi Salvatierra, novia de ‘Jhonsson Pulpo’, recibiría cadena perpetua por secuestro en Trujillo

La captura de Jhonsson Cruz 'Jhonsson Pulpo' recalca el papel de su pareja, Keysi Salvatierra, detenida en Bolivia por secuestro agravado. | composición LR

La captura de Jhonsson Cruz 'Jhonsson Pulpo' recalca el papel de su pareja, Keysi Salvatierra, detenida en Bolivia por secuestro agravado. | composición LR

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La captura de Jhonsson Cruz, alias 'Jhonsson Pulpo', vuelve a poner atención sobre las personas vinculadas a su entorno y, en particular, sobre el proceso que afronta su pareja, Keysi Salvatierra, de 29 años.

Salvatierra permanece recluida en el penal de mujeres de Trujillo luego de ser detenida el 26 de enero de 2026 en La Paz, Bolivia. Sobre ella pesaba una orden de captura internacional por el delito de secuestro agravado contra Alan Ríos Guevara, hijo de Sandra Guevara, exregidora del distrito de El Porvenir, en Trujillo.

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Fiscalía pide cadena perpetua

El Ministerio Público ha solicitado cadena perpetua para Salvatierra debido a su presunta participación en el secuestro. De acuerdo con la tesis fiscal, su intervención habría sido clave para obtener información sobre la víctima y facilitar su posterior seguimiento.

Según la investigación, Salvatierra se habría acercado a Ríos Guevara cuando este atendía su puesto de venta de productos descartables en el mercado 7 de Junio, en El Porvenir. Allí habría obtenido su número telefónico y otros datos personales que posteriormente habría entregado a integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

La Fiscalía sostiene que su participación no se habría limitado a brindar información. También habría colaborado en la búsqueda del inmueble utilizado para mantener cautivo al empresario.

Víctima estuvo 14 días secuestrada

Alan Ríos Guevara fue secuestrado el 13 de noviembre de 2021 y permaneció retenido durante catorce días. Sus captores exigieron a su familia un rescate de US$500.000 a cambio de su liberación.

La familia finalmente realizó el pago, según la investigación fiscal. Salvatierra habría recibido parte del dinero obtenido mediante el rescate y de otros actos de extorsión que la Fiscalía atribuye a la organización.

El caso forma parte de las investigaciones contra integrantes de Los Pulpos, organización criminal vinculada a diversos delitos cometidos en Trujillo, entre ellos secuestros y extorsiones.

¿Quién es Keysi Salvatierra?

Salvatierra es señalada por las autoridades como pareja sentimental de Jhonsson Cruz y madre de una de sus hijas. Su detención se produjo en Bolivia, meses antes de que las autoridades confirmaran la ubicación y posterior captura de Cruz.

La situación judicial de Salvatierra, sin embargo, corresponde a un proceso distinto y deberá determinarse durante el juicio si las acusaciones fiscales en su contra son acreditadas con pruebas.