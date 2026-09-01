Una red de sensores en Alemania ha detectado cientos de sismos imperceptibles bajo el lago Laacher, revelando actividad volcánica en la región de Eifel. | Foto: DW/mejorada con IA

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Una red de sensores en el oeste de Alemania detectó cientos de sismos imperceptibles bajo el lago Laacher. Estos registros aportan información clave sobre la actividad en las profundidades de Eifel, escenario de una de las erupciones más violentas de Europa central.

Según el estudio publicado en Communications Earth & Environment, el hallazgo confirmó acumulaciones de fluidos a varios kilómetros bajo tierra, lo que descarta que el sistema volcánico esté extinto. Aunque los expertos aclararon que los resultados no significan que exista una explosión próxima, recomiendan mantener la vigilancia sísmica, geoquímica y geodésica permanente.

¿Por qué cientos de sismos en la región de Eifel sugieren que el mayor volcán de Alemania sigue activo?

Un equipo internacional colocó 500 estaciones de monitoreo sísmico en la zona de Eifel entre septiembre de 2022 y agosto de 2023. La red detectó más de 500 microterremotos locales, agrupados principalmente en Ochtendung, un punto cercano al lago Laacher. Según el artículo científico, existen fracturas en el subsuelo que permiten la circulación de diversos fluidos.

Área de estudio y principales observaciones sismológicas. Foto: Communications Earth & Environment

El rastreo de las ondas sísmicas identificó reservorios de líquidos o gases magmáticos entre 12 y 14 kilómetros de profundidad, con una extensión horizontal cercana a los 15 kilómetros. Torsten Dahm, experto del Centro Helmholtz de Geociencias de Alemania (GFZ), explicó que las reflexiones en las lecturas confirman la presencia de estas sustancias, aunque resta precisar si corresponden a magma derretido o a gases expulsados por la materia incandescente.

Ejemplo ilustrativo de un terremoto con fases de onda S de llegada tardía y su recurrencia dentro de una ráfaga sísmica. Foto: Communications Earth & Environment

Esa evidencia refuerza un análisis de 2019 sobre temblores de baja frecuencia a profundidades de 10 a 45 kilómetros bajo el terreno germano. "Estos terremotos se consideran en todo el mundo un indicio del movimiento de fluidos magmáticos a gran profundidad", afirmó Dahm en un informe del GFZ. Los datos apuntan a una paulatina recarga subterránea, aunque resulta imposible determinar la fecha o certeza de un eventual evento volcánico.

Distribución espacial de la región potencial de reflexión/dispersión. Foto: Communications Earth & Environment

¿Por qué la erupción de Laacher See amenaza a Europa?

Hace unos 13.000 años, la erupción del volcán Laacher See expulsó seis kilómetros cúbicos de magma y alcanzó un índice de explosividad seis. Ese cataclismo cubrió áreas cercanas con flujos piroclásticos y dispersó depósitos de ceniza hasta las actuales Suecia e Italia. La datación del evento mantiene un debate científico activo, con estudios en Nature que señalan hace 13.006 años, mientras investigaciones posteriores sugieren una antigüedad de 12.880 años.

Aquel fenómeno convirtió al área en un punto clave para evaluar los riesgos volcánicos de Europa central. La descomunal acumulación de tefra alteró el valle del Rin y represó temporalmente dicho cauce fluvial. Hoy en día, los depósitos preservados a miles de kilómetros permiten estudiar el impacto ambiental que causó esta detonación en el continente.

Modelo conceptual para la transferencia de fluidos y la microsismicidad inducida por fluidos bajo el volcán Laacher See (LSV) y la zona sísmica de Ochtendung (OSZ). Foto: Communications Earth & Environment

Nuevos análisis del subsuelo confirman microsismos, emisiones de dióxido de carbono mantélico y desplazamiento de fluidos bajo el cráter. El Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ) aclaró que no se han observado enjambres de alta frecuencia ni deformaciones importantes, indicadores típicos de un ascenso magmático inminente. Como la cámara previa tardó 30.000 años en consolidarse, la actividad presente requiere monitoreo constante sin implicar un peligro inmediato.