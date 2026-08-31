El hotel comprado por Bryan y Sarah Baeumler por US$4,8 millones está en South Andros, Bahamas, un punto estratégico a unos 400 kilómetros de Cuba. | Composición LR/HGTV

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Bryan y Sarah Baeumler abandonaron su estabilidad en Canadá para trasladar a sus cuatro hijos hacia South Andros, una región de las Bahamas ubicada al noreste de Cuba. En esa zona insular adquirieron una propiedad deteriorada que llevaba tiempo clausurada, con el objetivo de refundarla como un destino turístico de primer nivel aprovechando sus parajes idílicos. Esta peripecia personal y financiera de la pareja terminó convertida en un fenómeno televisivo mediante la cadena HGTV.

El ambicioso plan implicó destinar una porción substancial de su capital privado frente a severas complejidades logísticas, entre las que destacó el transporte marítimo de insumos y maquinaria pesada hacia la costa bahameña. Pese a los constantes obstáculos económicos y geográficos, el proyecto demostró el potencial de la hotelería en entornos remotos. Según HGTV, la meta central consistió en recuperar un establecimiento que llevaba años cerrado para convertirlo en un destino turístico capaz de aprovechar las playas y el entorno natural de South Andros.

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¿Por qué Bryan y Sarah Baeumler arriesgaron su patrimonio fuera de Canadá?

En 2017, durante unas vacaciones familiares por Bahamas, el contratista canadiense Bryan Baeumler y su esposa Sarah hallaron la antigua propiedad Emerald Palms en South Andros. Atraída por la ubicación del predio frente al Caribe, la pareja identificó una oportunidad comercial en el viejo establecimiento que descubrió en internet.

La familia está conformada por los padres, Bryan y Sarah Baeumler, y sus cuatro hijos, Quintyn, Charlotte, Lincoln y Josephine. Foto: HGTV

El proyecto exigió un desembolso significativo que trascendió la adquisición inicial del inmueble, valuada en unos dos millones de dólares. Informes mediáticos estiman un gasto global cercano a 4,8 millones de dólares, suma que integra la compra y la remodelación integral de la infraestructura. Esa cifra representa el presupuesto estimado para poner en marcha el resort cerca de Cuba y no únicamente el costo del terreno.

La ambiciosa iniciativa transformó la rutina de la familia Baeumler, que se mudó al archipiélago con sus cuatro hijos: Quintyn, Charlotte, Josephine y Lincoln. HGTV documentó el complejo proceso de reconstrucción y adaptación en la serie Island of Bryan, emitida en territorio estadounidense bajo el título Renovation Island. El programa expuso los desafíos edilicios y el impacto personal de edificar un hotel distante de su hogar original.

¿Cómo fue la transformación de Caerula Mar Club en Bahamas?

La renovación integral de la propiedad en South Andros enfrentó severos desafíos logísticos por el aislamiento geográfico del terreno, lo cual complicó el traslado de insumos. Bryan Baeumler asumió la dirección del proceso constructivo, en tanto que Sarah coordinó el interiorismo y la atención al visitante. El resultado final fue la apertura de este alojamiento paradisíaco hacia finales de 2019.

A pesar del paso del Huracán Dorian y los cierres por la pandemia de COVID-19, el hotel Caerula Mar Club opera con total normalidad. Foto: HGTV

Las dificultades persistieron tras la inauguración debido al impacto del huracán Dorian en el archipiélago y la subsiguiente crisis sanitaria mundial, factores que forzaron una pausa operativa temporal. Sobre este repentino parón, Bryan declaró: “Solo habíamos estado abiertos seis semanas cuando llegó la COVID”.

Actualmente, la antigua edificación en ruinas destaca como un refugio hotelero de alta gama con 18 suites y seis villas privadas frente al Atlántico. El espacio —reconocido por publicaciones especializadas como Condé Nast Traveler— integra restaurantes, bares, zonas para buceo y excursiones marítimas a poca distancia de Cuba.