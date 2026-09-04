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Ignacio Buse dejó una buena impresión en el US OPEN 2026

Pese a la derrota de Ignacio Buse ante el francés Benjamin Bonzi, ha quedado claro que el peruano no tiene techo en su carrera.

Ignacio Buse. Foto: AFP.
Ignacio Buse. Foto: AFP.
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Ignacio Buse llegó en gran momento al US OPEN 2026, ocupando el puesto 30 de ATP con 1550 puntos. Veamos: poco antes de la actual edición del US Open, Buse había conseguido el campeonato del Winston Salem Open el pasado 29 de agosto, en donde venció en la final al británico Arthur Fery con parciales de 6-3 y 6-2.

En su primer encuentro del US Open, el tenista peruano se enfrentó al estadounidense Marcos Giron, a quien derrotó por 3-2 en un partido que duró casi cuatro horas debido al retraso generado por intensas lluvias. En declaraciones para ESPN Tenis, previo a su segundo partido contra el francés Benjamin Bonzi, el peruano de 22 años dijo: “Jugar dos días seguidos no es lo ideal después de un partido de cinco sets, pero creo que estoy preparado. Vengo hace mucho tiempo trabajando física y mentalmente para este tipo de situaciones”.

Durante el partido con Bonzi, quedó claro que el factor físico no estuvo del lado de Buse. Bonzi, quien ocupa el puesto 97 del ranking ATP, derrotó claramente a Buse por 3 a 0, con sets de 6-2, 7-6 y 6-0. Este resultado deja fuera al peruano del US Open.

Pese a esta eliminación, Ignacio Buse ha despertado lo que desde hace mucho tiempo no veíamos en el tenis peruano: una joven promesa en la que sí es posible, e incluso verosímil, creer. Ese es uno de los motivos por los cuales Buse ha encendido el entusiasmo entre la fanaticada del deporte en general, y no solo del tenis. Si algo nos Buse tras este certamen, es que posee condiciones para seguir creciendo.

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