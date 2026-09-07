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Temblor en Perú hoy, lunes 7 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Temblor en Perú hoy, lunes 7 de septiembre: revisa dónde fue el último sismo, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según los reportes oficiales del IGP.

Temblor en Perú hoy, lunes 7 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Temblor en Perú hoy, lunes 7 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP | Composición LR | Foto: Andina/Composición LR
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta los últimos temblores registrados hoy, lunes 7 de septiembre de 2026, en el país. Conoce en esta nota en vivo dónde ocurrió el último sismo en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con la información oficial del Centro Sismológico Nacional.

Temblor en Perú EN VIVO HOY, domingo 6 de setiembre de 2026

17:55
6/9/2026

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo?

La magnitud expresa la cantidad de energía liberada durante un sismo, mientras que la intensidad está relacionada con los efectos que el movimiento puede producir o con la manera en que es percibido en diferentes lugares. Por ello, un mismo evento puede sentirse de distinta forma según la zona.

17:55
6/9/2026

¿Qué significa la profundidad de un sismo?

La profundidad indica a qué distancia bajo la superficie terrestre se origina un movimiento sísmico. Este dato, junto con la magnitud y la ubicación del epicentro, permite conocer mejor las características de cada evento registrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

07:18
6/9/2026

Temblor de magnitud 4,0 se registró HOY en Huancavelica, informa IGP

Un temblor de magnitud 4,0 se registró a las 06:48 a. m. a 90 km al este de Castrovirreyna, Castrovirreyna - Huancavelica. El temblor del 6 de septiembre de 2026 se registró a una profundidad de 100 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía Twitter.

Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

07:17
6/9/2026

Temblor de magnitud 4,0 se registró HOY en Ucayali, informa IGP

Un temblor de magnitud 4,0 se registró a las 05:52 a. m. a 53 km al norte de Coronel Portillo - Ucayali. El temblor del 6 de septiembre de 2026 se registró a una profundidad de 152 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía Twitter.

Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

07:15
6/9/2026

¿Dónde se concentra la mayor actividad sísmica en Perú?

La cifra fue alcanzada luego de que se reportaran dos sismo leves en las últimas horas en Lima y Arequipa. El IGP recomienda mantener una cultura de prevención ante la posibilidad demoviemientos telúricos de mayor magnitud. 

07:15
6/9/2026

Temblor de magnitud 4,4 se registró HOY en Arequipa, informa IGP

Un temblor de magnitud 4,4 se registró a las 4:14 a. m. a 38 km al suroeste de Mollendo, Islay - Arequipa. El temblor del 6 de septiembre de 2026 se registró a una profundidad de 44 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía Twitter.

Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

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