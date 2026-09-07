Temblor en Perú hoy, lunes 7 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Un temblor de magnitud 4,0 se registró a las 06:48 a. m. a 90 km al este de Castrovirreyna, Castrovirreyna - Huancavelica. El temblor del 6 de septiembre de 2026 se registró a una profundidad de 100 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía Twitter.

Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.