Precio del dólar hoy, lunes 7 de septiembre, en Perú: tipo de cambio y cotización en bancos

Precio del dólar en Perú hoy, lunes 7 de septiembre de 2026 | Composición LR

Precio del dólar en Perú hoy, lunes 7 de septiembre de 2026 | Composición LR

El precio del dólar hoy, lunes 7 de septiembre, registra una cotización de S/3,350 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo de Perú, según cuantoestaeldolar.pe. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 7 de septiembre

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558