Precio del dólar hoy, lunes 7 de septiembre, en Perú: tipo de cambio y cotización en bancos
Conoce el precio del dólar hoy, lunes 7 de septiembre, en Perú. Revisa el tipo de cambio, la cotización para compra y venta y los precios en bancos y mercado paralelo.
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El precio del dólar hoy, lunes 7 de septiembre, registra una cotización de S/3,350 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo de Perú, según cuantoestaeldolar.pe. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.
Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 7 de septiembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Precio del dólar hoy, domingo 6 de septiembre, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 6 de septiembre
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,3633 de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 6 de septiembre?
• Compra: S/3,360
• Venta: S/3,369
¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?
El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una refencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosto. "Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos".
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