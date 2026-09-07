HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Precio del dólar hoy, lunes 7 de septiembre, en Perú: tipo de cambio y cotización en bancos

Conoce el precio del dólar hoy, lunes 7 de septiembre, en Perú. Revisa el tipo de cambio, la cotización para compra y venta y los precios en bancos y mercado paralelo.

Precio del dólar en Perú hoy, lunes 7 de septiembre de 2026
Precio del dólar en Perú hoy, lunes 7 de septiembre de 2026 | Composición LR
Compartir

El precio del dólar hoy, lunes 7 de septiembre, registra una cotización de S/3,350 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo de Perú, según cuantoestaeldolar.pe. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 7 de septiembre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Precio del dólar hoy, domingo 6 de septiembre, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:11
6/9/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 6 de septiembre

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,3633 de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

07:10
6/9/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 6 de septiembre?

• Compra: S/3,360

• Venta: S/3,369

07:10
6/9/2026

¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?

El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una refencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosto. "Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos".

07:10
6/9/2026

¿Qué significa que el sol se aprecie o se deprecie frente al dólar?

Aportar contexto económico sin repetir ninguno de los bosques que actualmente aparecen en el live.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Precio del dólar hoy, sábado 5 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto cerró el tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, sábado 5 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto cerró el tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, viernes 4 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto cerró el tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, viernes 4 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto cerró el tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, jueves 3 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto cerró el tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, jueves 3 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto cerró el tipo de cambio?

LEER MÁS
Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025