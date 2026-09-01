Stephen Russell, conocido como BamaBass, transformó un terreno agrícola en un reservorio acuático de cinco acres, creando un nuevo ecosistema para la fauna silvestre. | Foto: BamaBass

Stephen Russell, conocido como BamaBass, transformó un terreno agrícola en un reservorio acuático de cinco acres, creando un nuevo ecosistema para la fauna silvestre. | Foto: BamaBass

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El creador de contenido y pescador Stephen Russell, conocido como BamaBass, documentó durante tres años la transformación de un antiguo terreno agrícola de Estados Unidos en un reservorio acuático de cinco acres. Lo que inició como una iniciativa para criar peces deportivos modificó de forma radical el paisaje local.

La introducción constante de agua, alimento, vegetación y refugios estratégicos estableció nuevas condiciones ambientales en la finca. Según el registro audiovisual del youtuber, el ecosistema artificial evolucionó hasta consolidarse como un refugio clave para la fauna silvestre.

¿Cómo BamaBass transformó un antiguo terreno de maní en un lago para criar peces?

El youtuber estadounidense construyó un reservorio de cinco acres diseñado para desarrollar ejemplares de lubina tigre, un híbrido clave en la pesca deportiva. Durante la construcción, el propietario acondicionó la base del terreno con arcilla impermeable para evitar filtraciones y consolidar una cuenca acuática estable.

La estructura sumergida incluyó rocas, muelles, una isla y refugios estratégicos orientados a la alimentación y reproducción de la fauna. Para supervisar el entorno, se implementaron aireadores de oxígeno junto con luces y cámaras acuáticas que transmiten el comportamiento animal en tiempo real.

Tras cimentar esta infraestructura, el creador sembró miles de peces pequeños como alimento base antes de liberar a los depredadores principales. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales de Estados Unidos avala este método, al señalar que la aireación mejora la calidad del agua y las estructuras bajo la superficie incrementan la disponibilidad de hábitat.

¿Cómo la fauna silvestre colonizó ese estanque en 1.000 días?

La abundancia constante de recursos hídricos y sustento transformó un simple proyecto de acuicultura en un foco de biodiversidad. Aves acuáticas como patos hallaron un espacio de descanso en la superficie, mientras venados acudieron al margen del agua. Con el transcurso del tiempo, los dispositivos de fototrampeo documentaron la llegada de búhos, mapaches, ardillas y diversos mamíferos menores.

La cadena trófica se completó cuando varias águilas calvas empezaron a descender para capturar peces. Este proceso contó con apoyo antrópico, pues el propietario construyó una torre con plataforma de anidación. Las modificaciones deliberadas del terreno incrementaron de forma progresiva los puntos de refugio, alimentación y reproducción en el predio.

El impacto biológico responde a un principio ecológico documentado. Una guía del Departamento de Agricultura de Estados Unidos destaca que los estanques agrícolas pueden ofrecer alimento, cobertura y áreas de anidación para anfibios, reptiles, aves y mamíferos. De ese modo, la iniciativa piscícola inicial derivó en un ecosistema dinámico donde múltiples organismos interactúan y compiten diariamente.