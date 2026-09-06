Óscar Arriola renuncia al cargo de comandante general de la PNP tras registrarse 169 homicidios en el último mes
Arriola venía siendo criticado por su trabajo como jefe de la institución policial.
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El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dejará su cargo. Foto: La República.
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El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, anunció que dejará el cargo como máxima autoridad policial en los próximos días.
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