Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

Este innovador vehículo integra más de 1.700 células fotovoltaicas en su carrocería. Foto: courtesy BMW.

Este innovador vehículo integra más de 1.700 células fotovoltaicas en su carrocería. Foto: courtesy BMW.

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La Universidad de Clemson presentó el Deep Orange 17, un prototipo eléctrico desarrollado junto con BMW USA que busca demostrar que un automóvil puede alcanzar un balance energético positivo durante los desplazamientos urbanos. Su principal innovación es integrar más de 1.700 células fotovoltaicas en la carrocería para generar electricidad mientras el vehículo circula o está detenido.

El proyecto fue desarrollado por 16 estudiantes de posgrado de ingeniería automotriz dentro del programa Deep Orange, una iniciativa de prototipado vehicular de Clemson que mantiene una colaboración de más de dos décadas con BMW.

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La propuesta parte de una premisa sencilla: los automóviles pasan gran parte del día detenidos. En lugar de considerar ese tiempo como inactividad, el equipo de Clemson lo convirtió en una oportunidad para captar energía solar.

Las células fotovoltaicas cubren distintas superficies exteriores del vehículo y fueron integradas desde la etapa de diseño. El sistema fue desarrollado con la colaboración del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE y puede continuar produciendo electricidad incluso cuando algunas zonas de los paneles reciben sombra.

El prototipo, conocido también como Luminetta, fue concebido a partir de condiciones de uso cotidiano y no únicamente de ciclos de laboratorio.

20 kilómetros recorridos, 50 de autonomía solar simulada

Las proyecciones del equipo fueron sometidas a simulaciones con condiciones solares de Greenville, Frankfurt, Madrid y Mumbai. Para el ejercicio se tomó como referencia un desplazamiento diario de aproximadamente 20 kilómetros.

Según los resultados comunicados por Clemson, el Deep Orange 17 consiguió generar, en promedio, energía equivalente a unos 50 kilómetros adicionales de autonomía gracias a la captación solar.

La cifra corresponde a simulaciones específicas y no constituye una autonomía homologada para un vehículo comercial. El resultado, sin embargo, permite observar el potencial de combinar generación solar y una arquitectura diseñada desde el principio para reducir el consumo.

La otra gran apuesta del prototipo está lejos de los paneles: el peso. El Deep Orange 17 pesa apenas 550 kilogramos, una cifra que Clemson sitúa muy por debajo de la masa habitual de vehículos de producción de dimensiones similares. Para conseguirlo, los estudiantes combinaron acero, aluminio, fibra de carbono y componentes metálicos fabricados mediante impresión 3D.

La reducción de masa se complementa con una carrocería optimizada aerodinámicamente. Su diseño toma como inspiración al pez cofre, cuya forma permite desplazarse por el agua con una resistencia reducida. A esto se suman la frenada regenerativa, la distribución inteligente del par y una gestión optimizada de la energía del sistema de propulsión.

Tecnología experimental con una mirada al futuro

El interior incorpora una interfaz capaz de mostrar la telemetría del vehículo en tiempo real, además de sistemas de conectividad como Apple CarPlay y Android Auto.

Aunque BMW participa como socio industrial, el Deep Orange 17 no es un modelo destinado actualmente a la producción comercial. Su función es servir como plataforma de investigación y formación para estudiantes de ingeniería automotriz.

El prototipo continuará su desarrollo en el CU-ICAR, el centro de investigación automotriz de Clemson, y tendrá uno de sus próximos grandes escenarios en la CES de Las Vegas 2027.