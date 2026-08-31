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Buscan voluntarios que hablen español o inglés para vivir gratis en una finca de Puerto Rico: trabajarían solo 20 horas semanales

Los voluntarios, entre 18 y 55 años, vivirían en tiendas de campaña dentro de 40 acres de selva y disfrutarían de dos días libres por semana.

Los voluntarios trabajarían 20 horas semanales en agroecología a cambio de alojamiento y las tres comidas del día en la finca de Puerto Rico.
Los voluntarios trabajarían 20 horas semanales en agroecología a cambio de alojamiento y las tres comidas del día en la finca de Puerto Rico. | Composición LR/Worldpackers
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Una finca en la zona montañosa de Utuado, Puerto Rico, publicó una convocatoria en la plataforma internacional Worldpackers dirigida a viajeros apasionados por la sostenibilidad. La iniciativa busca de uno a tres voluntarios —solos, en pareja o duplas de amigos— para laborar 20 horas semanales en tareas de jardinería, cultivo y mantenimiento durante un periodo de una a cuatro semanas. A cambio del esfuerzo, la propiedad garantiza hospedaje y alimentación para los participantes.

El proyecto abarca un terreno de 40 acres de selva tropical con cerca de 500 árboles frutales. “Si eres amante de la naturaleza, nuestra finca es un paraíso de selva tropical increíblemente hermoso”, destacan los anfitriones boricuas en la oferta. Sin embargo, la publicación aclara que las actividades requieren gran resistencia física debido al calor, las pendientes del terreno y la necesidad de levantar cargas pesadas continuamente.

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Una finca ubicada en Utuado, en la zona montañosa de Puerto Rico, ha abierto una convocatoria internacional de voluntarios para colaborar en tareas de agroecología. Foto: Worldpackers

Una finca ubicada en Utuado, en la zona montañosa de Puerto Rico, ha abierto una convocatoria internacional de voluntarios para colaborar en tareas de agroecología. Foto: Worldpackers

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¿Cómo funciona el voluntariado para vivir gratis en una finca de Puerto Rico?

Las labores agrícolas centran la propuesta de esa propiedad caribeña. Quienes se integran al proyecto asumen la poda de frutales, deshierbe, cosecha, procesamiento de alimentos y jardinería general. El uso de herramientas como desbrozadoras, machetes o motosierras resulta esencial para asegurar la iluminación solar sobre los cultivos, sumado a pequeñas reparaciones estructurales en las instalaciones.

Por 20 horas semanales de ayuda, los asistentes obtienen hospedaje en carpa e insumos alimenticios. Los organizadores ofrecen una comida preparada al día, acceso a cocina equipada, lavadora sin costo, conexión a internet y transporte desde el punto de encuentro. Adicionalmente, el espacio dispone de un área acondicionada para el teletrabajo. Los vuelos, seguro de viaje, transporte interno y trámites de visa quedan fuera de la cobertura.

Los beneficios del voluntariado en la finca de Puerto Rico. Foto: Worldpackers

Los beneficios del voluntariado en la finca de Puerto Rico. Foto: Worldpackers

El esquema destaca por su flexibilidad horaria e incluye dos jornadas libres cada semana. La rutina grupal suele iniciar cerca de las 11.00 a. m., aunque existe la opción de avanzar de forma autónoma. Respecto a la experiencia, "pude gestionar mis propios tiempos y aprender sobre el cultivo de vegetales durante mi permanencia", afirmó una antigua participante.

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¿Qué requisitos exige Worldpackers para participar en el voluntariado en Puerto Rico?

El programa está dirigido a personas de entre 18 y 55 años que hablen con fluidez español o inglés, sin requerir el dominio de ambas lenguas. Aunque la plataforma admite solicitudes individuales, duplas y parejas, los administradores acogen colaboradores en solitario solo de manera ocasional, priorizando el alojamiento de dúos para facilitar el trabajo compartido.

La labor agrícola exige una condición física adecuada debido al esfuerzo en terrenos inclinados, el acarreo de carga y la exposición a la intemperie. Una antigua participante advirtió que “el trabajo podría ser intenso”, valorando a su vez el aprendizaje adquirido, mientras que una voluntaria española aconsejó la vivencia a quienes tengan práctica en jardinería y “mucha energía”.

La estancia fluctúa entre una y cuatro semanas dentro de los meses habilitados en el calendario de disponibilidad, cuyas fechas exactas quedan sujetas a los cupos de la propiedad. Esa oferta de permacultura ostenta siete evaluaciones con un puntaje perfecto de 5 sobre 5 en áreas como tareas, anfitrión y diversión.

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