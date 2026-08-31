El LUM: ¿por qué es necesario este espacio?

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En estos últimos días, el LUM (Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social) ha sido un recurrente punto de discusión entre quienes lo defienden y quienes lo cuestionan. De este último grupo, su discurso se centra en que es poco representativo y que ofrece una mirada sesgada de lo que ocurrió en los años de la guerra interna de 1980 al 2000.

El LUM pertenece a la cartera del Ministerio de Cultura y siempre ha sido una entidad incómoda para ciertos sectores de la sociedad que consideran que en el LUM no se está contando la historia completa. Con el fujimorismo en el poder, este discurso se ha reforzado más. En este escenario, el ministro del sector, Alberto Beingolea, ha mostrado una actitud que desconcierta: primero dijo que no iba a cerrar el LUM y luego ha señalado que el LUM es “un punto de desunión y permanente enfrentamiento entre peruanos”.

TE RECOMENDAMOS Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

Se colige que el LUM no es el único museo de la memoria en el mundo. Estos espacios existen para no olvidar lo que han generado los conflictos armados, dictaduras y violaciones de los derechos humanos. A los museos de la memoria no se asiste para vivir experiencias estéticas, sino para reflexionar sobre lo sucedido y preguntarnos por qué pasó lo que pasó.

El discurso de quienes cuestionan al LUM y piden que sea administrado por el Ministerio de Justicia parte de la desinformación. El LUM, en la disposición de sus salas, deja muy claro quiénes fueron los principales responsables de las muertes de miles de peruanos durante el conflicto del 80 al 2000. A ello se suma un documento que Beingolea y compañía deberían conocer: la versión resumida del informe de la CVR: Hatun Willakuy. Ahí también está clarito.

Los museos de la memoria asimismo buscan dignificar a las víctimas. Y en Perú tuvimos víctimas en todos los sectores. Por eso es importante defender la esencia del LUM.

…

Museos de la memoria. En Argentina, Chile, México, Uruguay, Paraguay, Japón, Israel y Sudáfrica.

Construcción. Se recibieron donaciones de los gobiernos de Alemania, Suecia y la Unión Europea. Alemania donó dos millones de euros.