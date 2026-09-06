La extrema derecha de Alemania logra una victoria histórica en las elecciones regionales del este del país

La AfD obtuvo cerca del 44,5% de los votos en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y quedó muy por delante de la CDU | AFP

La AfD obtuvo cerca del 44,5% de los votos en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y quedó muy por delante de la CDU | AFP

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La extrema derecha de Alemania logró una victoria histórica en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, donde la AfD obtuvo cerca del 44,5% de los votos y superó con amplia ventaja a la CDU, que alcanzó alrededor del 18,5%. El resultado deja a la formación antimigración ante la posibilidad de asumir por primera vez el gobierno de una región alemana desde 1945.

El partido liderado en el estado por Ulrich Siegmund conseguiría 39 de los 83 escaños del Parlamento regional, tres menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Por ello, su llegada al gobierno regional dependerá de la composición definitiva de la cámara y de los posibles acuerdos con otras fuerzas. La participación electoral alcanzó el 78%, 18 puntos más que en 2021.

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Siegmund extiende la mano para negociar una coalición

Tras conocer las primeras proyecciones, Siegmund calificó el resultado de “sensacional” y afirmó que su formación quería comenzar a gobernar cuanto antes. “Hemos hecho historia en este estado”, declaró ante sus seguidores en Magdeburgo. También sostuvo que el resultado constituye una señal a todo el país.

La principal incógnita está en los apoyos que necesitará la AfD si es que busca controlar el Ejecutivo regional. El dirigente aseguró que tiene “la mano tendida”, mientras Alice Weidel llamó a la CDU, o a una parte de sus integrantes, a negociar.

El partido conservador ha descartado hasta ahora cualquier alianza con la AfD. Sin embargo, la derrota podría reactivar el debate interno sobre un eventual acercamiento. También será clave saber si la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) supera el 5% requerido para entrar al Parlamento. Si queda fuera, aumentarán las posibilidades de que la formación ultraderechista alcance una mayoría.

Entre las propuestas de Siegmund figuran un endurecimiento de la política migratoria, la eliminación de la obligación escolar y cambios en la enseñanza de historia, asignatura que, según él, concede demasiada importancia a la responsabilidad de la Alemania nazi.

Trump y Rusia celebran el avance de la ultraderecha

La victoria tuvo repercusión fuera de Alemania. Donald Trump difundió en Truth Social una captura de las proyecciones electorales. Poco después, el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev compartió la publicación y calificó el resultado como una “victoria histórica” para la AfD.

El partido mantiene una postura favorable a Rusia y una línea antimigración. Dmitriev ya había definido a la organización como una fuerza de “esperanza y razón” para Alemania. Antes de las elecciones federales del año pasado, el vicepresidente estadounidense J. D. Vance también respaldó a la AfD, una decisión cuestionada en Alemania como una forma de injerencia política.

La formación ya había ganado las elecciones estatales de Turingia en 2024, aunque no obtuvo los escaños suficientes para gobernar. Un triunfo en Sajonia-Anhalt le permitiría asumir competencias sobre policía, educación y cultura.

Comunidad judía alemana expresa su consternación

El avance de la AfD provocó preocupación entre representantes de la comunidad judía. Josef Schuster, presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, dijo estar “consternado” por los resultados en una entrevista con el diario Welt.

Charlotte Knobloch, dirigente histórica de la comunidad judía de Múnich y Baviera y superviviente del Holocausto, también expresó su alarma. “En días como este, me cuesta reconocer mi patria”, declaró, y pidió a los partidos tradicionales que no permanezcan impasibles ante el avance de la extrema derecha.

La AfD está clasificada por los servicios de inteligencia nacionales como “extremista de derecha”, una definición que Siegmund rechaza. En Sajonia-Anhalt, sus simpatizantes celebraron el resultado en Magdeburgo, mientras las autoridades reforzaron la presencia policial ante el temor de enfrentamientos.