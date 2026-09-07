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Deportes

Partidos de hoy, lunes 7 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente sudamericano y europeo.

Emelec, Real Sociedad y Unión de Santa Fe juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: Liga Pro/LaLiga/LFP/composición LR
Emelec, Real Sociedad y Unión de Santa Fe juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: Liga Pro/LaLiga/LFP/composición LR
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Los partidos de este lunes 7 de septiembre resaltan los encuentros en la Liga 2 de Perú, LaLiga española, Serie A de Italia y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este lunes finaliza la cuarta jornada en el campeonato español con duelos interesantes: Getafe vs Celta de Vigo y Elche vs Real Sociedad. En Italia, Cagliari vs Lecce y Udinese vs Lazio serán los encuentros que cierren la fecha tres en la Serie A. En cuanto al fútbol peruano, se juega el último partido de la semana con el duelo entre Pirata vs Carlos Mannucci.

PUEDES VER: Barcelona - Feyenoord: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

lr.pe

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Pirata vs Carlos Mannucci
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Getafe vs Celta de Vigo
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Elche vs Real Sociedad
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Cagliari vs Lecce
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Udinese vs Lazio
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Estoril vs Arouca
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: Sport TV

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Barracas Central vs Argentinos Jrs.
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Unión Santa Fe vs Instituto
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Vitória vs Grêmio
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Play

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Limache vs Cobresal
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Llaneros vs Tolima
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Emelec vs Manta
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Mushuc Runa vs Leones del Norte
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Orense vs Guayaquil City
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • Guaraní vs Recoleta
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Cerro Porteño vs Nacional Asunción
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Albion vs Progreso
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY

  • Carabobo vs Estudiantes M.
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Universidad Central vs Puerto Cabello
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
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