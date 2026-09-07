Partidos de hoy, lunes 7 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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Los partidos de este lunes 7 de septiembre resaltan los encuentros en la Liga 2 de Perú, LaLiga española, Serie A de Italia y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este lunes finaliza la cuarta jornada en el campeonato español con duelos interesantes: Getafe vs Celta de Vigo y Elche vs Real Sociedad. En Italia, Cagliari vs Lecce y Udinese vs Lazio serán los encuentros que cierren la fecha tres en la Serie A. En cuanto al fútbol peruano, se juega el último partido de la semana con el duelo entre Pirata vs Carlos Mannucci.

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Pirata vs Carlos Mannucci

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de LaLiga de España HOY

Getafe vs Celta de Vigo

Hora: 12.00 p. m.

Canal: ESPN

Elche vs Real Sociedad

Hora: 2.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Cagliari vs Lecce

Hora: 11.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Udinese vs Lazio

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Liga de Portugal HOY

Estoril vs Arouca

Hora: 2.15 p. m.

Canal: Sport TV

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Barracas Central vs Argentinos Jrs.

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Unión Santa Fe vs Instituto

Hora: 7.15 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Vitória vs Grêmio

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Play

Partidos de la Liga de Chile HOY

Limache vs Cobresal

Hora: 6.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Llaneros vs Tolima

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Win Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

Emelec vs Manta

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Zapping TV

Mushuc Runa vs Leones del Norte

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Zapping TV

Orense vs Guayaquil City

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

Guaraní vs Recoleta

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Cerro Porteño vs Nacional Asunción

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

Albion vs Progreso

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY