La gigantesca máquina que perforará la Cordillera de los Andes y construirá un túnel de 14 kilómetros entre Argentina y Chile

Una tuneladora de alta tecnología será clave en la construcción de un ambicioso proyecto que conectará dos países a través de la Cordillera de los Andes. | Foto: Ground Engineering

Una tuneladora de alta tecnología será clave en la construcción de un ambicioso proyecto que conectará dos países a través de la Cordillera de los Andes. | Foto: Ground Engineering

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Una gigantesca máquina de alta tecnología será protagonista de una de las obras de infraestructura más ambiciosas proyectadas para atravesar la Cordillera de los Andes. Su diseño permitirá avanzar bajo la montaña mientras excava grandes cantidades de roca y prepara el conducto que permitirá conectar ambos países.

La tecnología utilizada deberá enfrentarse a uno de los mayores desafíos de la obra: perforar un macizo montañoso con condiciones geológicas complejas y a más de 3.600 metros de altura. El proyecto contempla la construcción de dos túneles paralelos, cada uno de aproximadamente 14 kilómetros de longitud.

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¿Cuál es la máquina que perforará la Cordillera de los Andes?

La máquina encargada de realizar esta gigantesca excavación será una TBM (Tunnel Boring Machine), conocida en español como tuneladora. Se trata de una estructura de enormes dimensiones diseñada para perforar la roca de manera mecanizada y avanzar progresivamente por el interior de la montaña.

A diferencia de los métodos tradicionales que utilizan perforaciones y voladuras, una TBM puede excavar, retirar el material y revestir el túnel durante el mismo proceso de avance. Para esta obra, la máquina deberá estar adaptada a las condiciones específicas de los Andes, incluyendo la dureza de las formaciones rocosas, la presión y las variaciones de temperatura.

¿Cómo funcionan estas máquinas?

Las tuneladoras pueden funcionar como una verdadera fábrica móvil bajo tierra, ya que concentran varias operaciones en una misma estructura. Mientras la parte frontal rompe la roca, otros sistemas se encargan de retirar los escombros y construir el revestimiento.

Su funcionamiento se puede dividir en varias etapas: