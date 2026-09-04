La gigantesca máquina que perforará la Cordillera de los Andes y construirá un túnel de 14 kilómetros entre Argentina y Chile
Con un sistema eficiente, la tuneladora corta, extrae escombros y coloca dovelas de hormigón para estabilizar las paredes del túnel, garantizando un avance continuo y seguro en la obra.
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Una gigantesca máquina de alta tecnología será protagonista de una de las obras de infraestructura más ambiciosas proyectadas para atravesar la Cordillera de los Andes. Su diseño permitirá avanzar bajo la montaña mientras excava grandes cantidades de roca y prepara el conducto que permitirá conectar ambos países.
La tecnología utilizada deberá enfrentarse a uno de los mayores desafíos de la obra: perforar un macizo montañoso con condiciones geológicas complejas y a más de 3.600 metros de altura. El proyecto contempla la construcción de dos túneles paralelos, cada uno de aproximadamente 14 kilómetros de longitud.
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¿Cuál es la máquina que perforará la Cordillera de los Andes?
La máquina encargada de realizar esta gigantesca excavación será una TBM (Tunnel Boring Machine), conocida en español como tuneladora. Se trata de una estructura de enormes dimensiones diseñada para perforar la roca de manera mecanizada y avanzar progresivamente por el interior de la montaña.
A diferencia de los métodos tradicionales que utilizan perforaciones y voladuras, una TBM puede excavar, retirar el material y revestir el túnel durante el mismo proceso de avance. Para esta obra, la máquina deberá estar adaptada a las condiciones específicas de los Andes, incluyendo la dureza de las formaciones rocosas, la presión y las variaciones de temperatura.
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¿Cómo funcionan estas máquinas?
Las tuneladoras pueden funcionar como una verdadera fábrica móvil bajo tierra, ya que concentran varias operaciones en una misma estructura. Mientras la parte frontal rompe la roca, otros sistemas se encargan de retirar los escombros y construir el revestimiento.
Su funcionamiento se puede dividir en varias etapas:
- Corte de la roca: en la parte frontal se encuentra una enorme rueda o disco de corte equipado con herramientas fabricadas con carburo de tungsteno. Al girar y ejercer una gran presión, estas piezas fragmentan progresivamente la roca.
- Avance de la máquina: mientras el cabezal continúa girando, el sistema hidráulico empuja la tuneladora hacia adelante para mantener la presión contra el frente de excavación y ganar terreno.
- Extracción del material: los fragmentos de roca desprendidos son recogidos en la zona frontal y transportados hacia la parte posterior mediante cintas transportadoras.
- Retirada de los escombros: una vez trasladado hacia atrás, el material excavado puede ser retirado de la zona de construcción para mantener despejado el recorrido de la máquina.
- Construcción del revestimiento: detrás del cabezal de corte avanzan brazos mecánicos que colocan dovelas prefabricadas de hormigón armado.
- Formación de los anillos: las dovelas se ensamblan unas con otras hasta formar anillos que constituyen las paredes interiores del túnel, estabilizando la excavación poco después del paso de la máquina.
- Avance continuo: este proceso se repite de manera sucesiva: la máquina rompe la roca, retira el material y coloca el revestimiento mientras continúa avanzando por el interior de la montaña.