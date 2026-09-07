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Esposa del premier Luis Galarreta cobró más de 8 mil soles en agosto como asesora en el Congreso

María Carrillo Alzamora labora como asesor II en el despacho de Ana Patiño, diputada de Fuerza Popular. Su remuneración consta en el listado de personal de agosto.

María Carrillo Alzamora, esposa del premier Luis Galarreta, cobró más de 8 mil soles en agosto como asesora en el Congreso.
María Carrillo Alzamora, esposa del premier Luis Galarreta, cobró más de 8 mil soles en agosto como asesora en el Congreso. | Composición/LR
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En el portal de Transparencia del Congreso se registró el pago correspondiente al mes de agosto para María Luisa Mercedes Carrillo Alzamora, esposa del primer ministro Luis Galarreta, quien figura contratada bajo el régimen laboral 728 como Asesor II en el despacho de la diputada fujimorista Ana Patiño Urco.

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El registro muestra una remuneración de S/8.470,08 asignada a su función dentro de la institución. Esta publicación confirma las versiones que señalaban su incorporación al Congreso semanas atrás.

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Planilla del Congreso de agosto registra el pago de S/ 8,470.08 a María Luisa Carrillo Alzamora en el despacho de Ana Patiño Urco.

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