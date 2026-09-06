Asesor de Keiko Fujimori sobre Fernando Cerimedo: “Lo he visto tres o cuatro veces...”

Al mismo tiempo que la contrató para dictar clases en el Centro Adam Smith de Miami, Carlos Díaz-Rosillo daba consejos a la candidata presidencial Keiko Fujimori. Foto: FIU

Al mismo tiempo que la contrató para dictar clases en el Centro Adam Smith de Miami, Carlos Díaz-Rosillo daba consejos a la candidata presidencial Keiko Fujimori. Foto: FIU

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El cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, el director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica que le pagó a Keiko Fujimori US$45 mil por dictar charlas en una universidad de Miami, prefiere definirse como amigo de la jefa de Estado. Amigo, en lugar de asesor, consejero o confidente. El movimiento migratorio de Díaz-Rosillo refleja más que una amistad.

Desde la primera vez que llegó a Lima, el 6 de abril de 2024, hasta la última, que se registró el 22 de agosto de 2026, Díaz-Rosillo visitó el país en 15 ocasiones. De ese total, aterrizó en una oportunidad en 2024; cuatro en 2025; y 10 en 2026.

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Según el tiempo de sus estancias (un total de 76 días), en 2024 se quedó tres días, en 2025 fueron 13 días y en lo que va de 2026 ya suman 60 días.

Notoriamente estuvo más tiempo en la capital durante la campaña presidencial. Suena más a asesor, o consejero en la sombra, que a simple amigo.

"Yo he ido al Perú para acompañar a mi amiga y darle consejos. Y lo he dicho públicamente: cuando me pedía un consejo se lo daba con mucho gusto, y cuando no me lo pedía, también se lo daba, porque soy súper directo y siempre digo lo que pienso", explicó a La República, Carlos Díaz-Rosillo.

Se le preguntó si consideraba ético que actuara como asesor de Keiko Fujimori durante la campaña presidencial, al mismo tiempo que la candidata enseñaba en el Centro Adam Smith para la Libertad que él dirige. Respondió: "Es que no soy asesor de la presidenta Keiko Fujimori, por lo que no me parece antiético en lo absoluto".

Bolivia. Carlos díaz-Rosillo con el presidente Rodrigo Paz, y este con Fernando Cerimedo. Foto: difusión

Su más reciente ingreso al Perú se produjo poco después de la revelación de que Keiko Fujimori tenía un amigo secreto, el financiero argentino Damián Valenzuela Mayer, el 21 de agosto. El 25 de agosto, Díaz-Rosillo llegó a Lima y declaró en Radioprogramas en defensa de Keiko Fujimori y Damián Valenzuela. Curiosamente, no mencionó a un conocido de los tres: el operador argentino Fernando Cerimedo.

En efecto, después que el 17 de agosto la exnovia de Cerimedo, la abogada boliviana Nadia Beller, lo acusó por intento de asesinato, el argentino se convirtió en el centro de un escándalo latinoamericano. Y no solo por el presunto atentado que organizó contra Beller sino también por los secretos que su expareja comenzó a difundir. Ella afirmó que Cerimedo trabajó para varios candidatos presidenciales de derecha, montando campañas de desprestigio por redes sociales y medios tradicionales contra los rivales de sus clientes. Entrevistada por La República, Beller dijo que el mismo Cerimedo le informó que estaba vinculado con la campaña de Keiko Fujimori. Cerimedo también contactó con Carlos Díaz-Rosillo.

En efecto, la prensa argentina divulgó una fotografía fechada en Buenos Aires, el 22 de marzo de 2023, en la que aparecen Fernando Cerimedo, el productor ejecutivo del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, Frank Zimmerman, y Carlos Díaz-Rosillo, director de dicha institución.

Es decir, el amigo, asesor y confidente de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo, conocía a Fernando Cerimedo antes de llegar a Lima por primera vez en 2024.

Sin embargo, la foto en Buenos Aires no es la única evidencia del contacto entre Díaz-Rosillo y Cerimedo. O de socios de Cerimedo con Díaz-Rosillo, como se verá más adelante. Por eso, Díaz-Rosillo ha confiado a algunos amigos que "he coincidido tres o cuatro veces con Cerimedo".

"No, no soy su amigo. ¿Qué sí conozco a Fernando Cerimedo? Claro que conozco (a Cerimedo), pero no tengo ninguna relación cercana con él. Ni en lo personal, ni en lo comercial, ni en lo académico", dijo Carlos Díaz-Rosillo a La República.

Díaz-Rosillo se cuida mucho de que no lo vinculen con Fernando Cerimedo, como Keiko Fujimori. Pero hay imágenes que hablan por sí solas, como la fotografía que este periódico consiguió de la fiesta de gala organizada por empresarios latinos en Mar-a-Lago, Florida, el 10 de febrero de 2026.

Aparece Keiko Fujimori rodeada de Damián Valenzuela, amigo de Díaz-Rosillo, y de Andrés “Andy” Rivas, socio de Cerimedo y representante en Uruguay del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, que dirige Díaz-Rosillo. Y de espaldas se encuentra Fernando Cerimedo, hablando con Keiko Fujimori.

Honduras. Díaz-Rosillo con el presidente Nasry Asfura y este en campaña con Cerimedo. Foto: difusión

Por si fuera poco, el día de la juramentación de la presidenta, el 28 de julio, coincidieron en la capital Damián Valenzuela, Carlos Díaz-Rosillo y Fernando Cerimedo. Y otro invitado especial de la jefa de Estado, Javier Negre, socio de Cerimedo, con quien fundó el periódico digital 'La Derecha Diario'. Este medio hizo una intensa campaña por Keiko Fujimori.

Sin embargo, Díaz-Rosillo reiteró que Cerimedo no fue parte del equipo de Fuerza Popular.

"Jamás, Cerimedo en ningún momento estuvo trabajando en la campaña, en lo absoluto. La presidenta ha sido muy clara al respecto", dijo Díaz-Rosillo.

Respecto a Javier Negre, socio de Fernando Cerimedo, el invitado especial de Keiko Fujimori, Díaz-Rosillo explicó: "Lo he visto dos o tres veces, siempre en un contexto social, pero no tengo ninguna relación o ningún contacto con él".

Desde que salieron a la luz las evidencias de las vinculaciones de Fernando Cerimedo con las campañas presidenciales de candidatos de la derecha, estos también han negado haberlo contratado o siquiera haber interactuado con él.

Pero resulta más que llamativo que Fernando Cerimedo se ha fotografiado con candidatos o presidentes de derecha, quienes también se retrataron con Carlos Díaz-Rosillo. Esta coincidencia puede apreciarse en estas páginas, en los casos del hondureño Nasry Asfura, el chileno José Antonio Kast y el boliviano Rodrigo Paz.

Lo más seguro es que el operador Fernando Cerimedo no actuaba por su cuenta sino que estaba al servicio de alguien muy poderoso y con mucho dinero. Quizás a las órdenes de una organización secreta. Probablemente, de inteligencia, especializada en sabotajes en el extranjero. Por eso todos lo niegan.