Alianza Atlético se metió en la pelea por el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Liga 1

Alianza Atlético se metió en la pelea por el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Liga 1

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La pelea por el Torneo Clausura se encuentra muy ajustada y los clubes no pueden permitirse un traspié en la octava jornada. Alianza Lima tiene la obligación de ganar en Chongoyape frente a Juan Pablo II, mientras que Universitario busca un triunfo de local para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Deportivo Garcilaso, que comparte la punta con la 'U', medirá fuerzas con Atlético Grau en el Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, Sport Boys sufrió un traspié en la ciudad de Huancayo.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones en el arranque de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Puestos Club PJ DF Puntos 1. Deportivo Garcilaso 7 +7 16 2. Universitario (partido en juego) 7 +6 16 3. Alianza Atlético 8 +4 16 4. Cusco FC 8 +5 15 5. Sport Boys 8 +6 14 6. Atlético Grau 7 +3 13 7. Sport Huancayo 8 +1 13 8. Alianza Lima 7 +3 12 9. Juan Pablo 7 +3 11 10. Melgar 7 +3 11 11. Sporting Cristal 7 +2 10 12. Comerciantes Unidos (partido en juego) 7 +1 8 13. Moquegua 8 -5 7 14. Cienciano 8 -5 7 15. Cajamarca 8 -6 7 16. Los Chankas 7 -7 7 17. ADT Tarma 7 -10 2 18. UTC* 8 -11 -3

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima se ubica en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Deportivo Garcilaso siguen de cerca a los blanquiazules.

Puesto Equipo PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 24 25 52 2 Universitario 24 15 45 3 Dep. Garcilaso 24 10 42 4 Cienciano 25 7 42 5 Cusco FC 25 2 42 6 Los Chankas 24 -3 41 7 Melgar 24 12 39 8 Alianza Atlético 25 6 37 9 Sport Boys 25 2 30 10 Sporting Cristal 24 0 29 11 Comerciantes Unidos 24 -1 29 12 Atlético Grau 24 -3 29 13 Sport Huancayo 25 -9 29 14 Juan Pablo II 24 -15 29 15 CD Moquegua 25 -12 25 16 FC Cajamarca 25 -11 22 17 ADT 24 -9 21 18 UTC 25 -16 10

Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto

Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Viernes 4 de setiembre

FC Cajamarca 2-5 Cienciano | Finalizado

Alianza Atlético 3-2 UTC | Finalizado

Sábado 5 de setiembre

Sport Huancayo 2-1 Sport Boys | Finalizado

Cusco 2-0 Moquegua | Finalizado

Universitario 1-1 Comerciantes Unidos | En juego

Domingo 6 de setiembre

Sporting Cristal vs Los Chankas | 11.00 a. m.

Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau | 1.30 p. m.

Juan Pablo II vs Alianza Lima | 3.00 p. m.

Melgar vs ADT | 6.30 p. m.



