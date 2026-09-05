Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026 ACTUALIZADA EN VIVO
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.
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La pelea por el Torneo Clausura se encuentra muy ajustada y los clubes no pueden permitirse un traspié en la octava jornada. Alianza Lima tiene la obligación de ganar en Chongoyape frente a Juan Pablo II, mientras que Universitario busca un triunfo de local para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.
Deportivo Garcilaso, que comparte la punta con la 'U', medirá fuerzas con Atlético Grau en el Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, Sport Boys sufrió un traspié en la ciudad de Huancayo.
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Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones en el arranque de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
|Puestos
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1.
|Deportivo Garcilaso
|7
|+7
|16
|2.
|Universitario (partido en juego)
|7
|+6
|16
|3.
|Alianza Atlético
|8
|+4
|16
|4.
|Cusco FC
|8
|+5
|15
|5.
|Sport Boys
|8
|+6
|14
|6.
|Atlético Grau
|7
|+3
|13
|7.
|Sport Huancayo
|8
|+1
|13
|8.
|Alianza Lima
|7
|+3
|12
|9.
|Juan Pablo
|7
|+3
|11
|10.
|Melgar
|7
|+3
|11
|11.
|Sporting Cristal
|7
|+2
|10
|12.
|Comerciantes Unidos (partido en juego)
|7
|+1
|8
|13.
|Moquegua
|8
|-5
|7
|14.
|Cienciano
|8
|-5
|7
|15.
|Cajamarca
|8
|-6
|7
|16.
|Los Chankas
|7
|-7
|7
|17.
|ADT Tarma
|7
|-10
|2
|18.
|UTC*
|8
|-11
|-3
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Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima se ubica en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Deportivo Garcilaso siguen de cerca a los blanquiazules.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|24
|25
|52
|2
|Universitario
|24
|15
|45
|3
|Dep. Garcilaso
|24
|10
|42
|4
|Cienciano
|25
|7
|42
|5
|Cusco FC
|25
|2
|42
|6
|Los Chankas
|24
|-3
|41
|7
|Melgar
|24
|12
|39
|8
|Alianza Atlético
|25
|6
|37
|9
|Sport Boys
|25
|2
|30
|10
|Sporting Cristal
|24
|0
|29
|11
|Comerciantes Unidos
|24
|-1
|29
|12
|Atlético Grau
|24
|-3
|29
|13
|Sport Huancayo
|25
|-9
|29
|14
|Juan Pablo II
|24
|-15
|29
|15
|CD Moquegua
|25
|-12
|25
|16
|FC Cajamarca
|25
|-11
|22
|17
|ADT
|24
|-9
|21
|18
|UTC
|25
|-16
|10
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1
Viernes 4 de setiembre
- FC Cajamarca 2-5 Cienciano | Finalizado
- Alianza Atlético 3-2 UTC | Finalizado
Sábado 5 de setiembre
- Sport Huancayo 2-1 Sport Boys | Finalizado
- Cusco 2-0 Moquegua | Finalizado
- Universitario 1-1 Comerciantes Unidos | En juego
Domingo 6 de setiembre
- Sporting Cristal vs Los Chankas | 11.00 a. m.
- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau | 1.30 p. m.
- Juan Pablo II vs Alianza Lima | 3.00 p. m.
- Melgar vs ADT | 6.30 p. m.