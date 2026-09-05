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Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026 ACTUALIZADA EN VIVO

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.

Alianza Atlético se metió en la pelea por el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Liga 1
Alianza Atlético se metió en la pelea por el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Liga 1
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La pelea por el Torneo Clausura se encuentra muy ajustada y los clubes no pueden permitirse un traspié en la octava jornada. Alianza Lima tiene la obligación de ganar en Chongoyape frente a Juan Pablo II, mientras que Universitario busca un triunfo de local para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Deportivo Garcilaso, que comparte la punta con la 'U', medirá fuerzas con Atlético Grau en el Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, Sport Boys sufrió un traspié en la ciudad de Huancayo.

PUEDES VER: Partido Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY vía L1 Max por el Torneo Clausura 2026

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones en el arranque de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PuestosClubPJDFPuntos
1.Deportivo Garcilaso7+716
2.Universitario (partido en juego)7+616
3.Alianza Atlético8+416
4.Cusco FC8+515
5.Sport Boys8+614
6.Atlético Grau7+313
7.Sport Huancayo8+113
8.Alianza Lima7+312
9.Juan Pablo7+311
10.Melgar7+311
11.Sporting Cristal7+210
12.Comerciantes Unidos (partido en juego)7+18
13.Moquegua8-57
14.Cienciano8-57
15.Cajamarca8-67
16.Los Chankas7-77
17.ADT Tarma7-102
18.UTC*8-11-3

PUEDES VER: Fabián Bustos se defiende tras sorpresivo despido de Millonarios: "Hemos sido bicampeones en Perú y Ecuador"

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Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima se ubica en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Deportivo Garcilaso siguen de cerca a los blanquiazules.

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Alianza Lima242552
2Universitario241545
3Dep. Garcilaso241042
4Cienciano25742
5Cusco FC25242
6Los Chankas24-341
7Melgar241239
8Alianza Atlético25637
9Sport Boys25230
10Sporting Cristal24029
11Comerciantes Unidos24-129
12Atlético Grau24-329
13Sport Huancayo25-929
14Juan Pablo II24-1529
15CD Moquegua25-1225
16FC Cajamarca25-1122
17ADT24-921
18UTC25-1610
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Viernes 4 de setiembre

  • FC Cajamarca 2-5 Cienciano | Finalizado
  • Alianza Atlético 3-2 UTC | Finalizado

Sábado 5 de setiembre

  • Sport Huancayo 2-1 Sport Boys | Finalizado
  • Cusco 2-0 Moquegua | Finalizado
  • Universitario 1-1 Comerciantes Unidos | En juego

Domingo 6 de setiembre

  • Sporting Cristal vs Los Chankas | 11.00 a. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau | 1.30 p. m.
  • Juan Pablo II vs Alianza Lima | 3.00 p. m.
  • Melgar vs ADT | 6.30 p. m.


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