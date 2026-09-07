Oposición considera que salida de Óscar Arriola no soluciona el problema de raíz de la PNP

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La salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la PNP generó reacciones divididas en el Congreso. La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, fue una de las más críticas: sostuvo que la decisión respondió a "un cálculo político del gobierno de Keiko Fujimori que busca desviar la atención del mal desempeño de los ministros del Interior y Defensa".

El diputado Harvey Colchado, también de Ahora Nación, tampoco celebró el relevo: "No solamente Arriola, es un equipo que ha venido trabajando", advirtió, y pidió fiscalizar también a los demás generales de la institución.

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El nuevo comandante general, Fredy López Mendoza, asumirá el cargo con la exigencia de mostrar resultados frente a la extorsión y el sicariato. Varios congresistas, entre ellos los de Juntos por el Perú, adelantaron que mantendrán la fiscalización sobre su gestión y sobre el rumbo que tome el Ejecutivo en las próximas semanas.

Juntos por el Perú: La salida de Arriola no cierra los cuestionamientos al Gobierno

La diputada Catherin Palomino fue la más dura del bloque. Calificó de "inaceptable" que Arriola anunciara su salida recién después de una crisis prolongada, y criticó el tono del anuncio, hecho junto al premier Fernando Galarreta con palabras de agradecimiento de por medio. Para Palomino, ese gesto no exime de responsabilidades políticas al Gobierno.

El diputado Marlon Aguirre advirtió que, de no haber renunciado, su bancada habría impulsado directamente el retiro de Arriola. Sobre la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, Aguirre no dio por perdida la moción: consideró que el ministro "ha demostrado incapacidad" y que eso debe evaluarse en el Congreso.

Aguirre aclaró también que su bancada no exige que la derogatoria del paquete de leyes procrimen forme parte del pedido de facultades legislativas, a diferencia de lo planteado por Ahora Nación. Según explicó, Juntos por el Perú mantiene otras exigencias dentro de esa negociación con el Ejecutivo.

En un comunicado difundido tras conocerse la salida de Arriola, la bancada sostuvo que la continuidad del excomandante general de la Policía era "insostenible", pero advirtió que su reemplazo no resuelve los problemas de fondo de la institución. El grupo parlamentario remarcó que sus iniciativas legislativas y las mociones de interpelación contra los ministros de Defensa e Interior "siguen en pie", por lo que la salida de Arriola no supone el cierre de sus cuestionamientos al Gobierno.

Ahora Nación exige una reforma de la Policía

La senadora Mirtha Vásquez cuestionó que un simple cambio de nombres en la PNP baste para resolver la inseguridad. Pidió una reforma integral del sistema de seguridad y justicia, con enfoque de derechos humanos y mayor coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La senadora Ruth Luque coincidió en que el país necesita una Policía fortalecida y profesional, alejada de intereses políticos. Remarcó que la crisis de seguridad exige mucho más que relevos en la conducción policial, y pidió fortalecer la investigación criminal como tarea prioritaria del actual gobierno.

La diputada Marleny Arminta se atribuyó haber solicitado la salida de Arriola, y citó los asesinatos ocurridos en Trujillo como uno de los hechos que motivaron su pedido. Sostuvo que ningún cargo puede estar protegido por la ley cuando no hay resultados frente al avance del crimen organizado.

El diputado Jair Manrique fue más allá: calificó la salida como una "renuncia forzada por la presión ciudadana" y no como una rectificación del Gobierno, que según dijo respaldó a Arriola "hasta el último momento" pese al crecimiento de la criminalidad.

El vocero César Holguín, por su parte, atribuyó el relevo a la presión de la opinión pública y a la falta de resultados, y rechazó de forma categórica que la designación de López responda a una negociación de votos con su bancada. Holguín exigió, además, que el pedido de facultades legislativas incluya la derogatoria del paquete de leyes procrimen.

El diputado Harvey Colchado, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, tampoco celebró la salida de Arriola: "No solamente Arriola, es un equipo que ha venido trabajando", señaló, y pidió fiscalizar también el desempeño de los demás generales de la institución. Sostuvo que la Policía "está llena de buenos policías" a los que no se les ha dado el respaldo necesario, y adelantó que fiscalizará a Fredy López con la misma exigencia con la que cuestionó a Arriola.

Renovación Popular respalda el cambio, pero duda sobre su efecto político

El diputado José Baella respaldó el relevo, pero fue enfático en que la salida de Arriola no resolverá por sí sola la crisis de criminalidad. Calificó al excomandante como un "excelente detective" y defendió que Fredy López debe cumplir los dos años de mandato que establece la norma, sin que su llegada se interprete como un interinato.

El diputado Diego Paz centró su lectura en el efecto político del relevo. Consideró que la salida de Arriola le resta fuerza a la moción de interpelación contra Astudillo y previó que esa iniciativa pierda impulso en las próximas semanas, al haberle dado "mayor respiro" al ministro.

El diputado Aldo Bravo saludó lo que llamó un "acto de desprendimiento" de Arriola, y remarcó que su salida no debe leerse como una victoria política de ningún sector. Pidió al Gobierno plantear, de una vez, una estrategia integral contra el crimen organizado. El diputado Christian Aranda, en cambio, fue más crítico: sostuvo que el relevo resuelve la forma, no el fondo, y que el verdadero desafío sigue siendo recuperar la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado.

El diputado Christian Aranda, de Renovación Popular, señaló que el relevo "libera al Gobierno del estrangulamiento político" y desplaza el debate hacia el pedido de facultades legislativas, sin resolver el fondo del problema.

Obras apoya la salida, pero pide investigar una posible negociación por votos para el pedido de facultades

El diputado Víctor Piñán respaldó el relevo y sostuvo que Arriola "ya había cumplido su rol". Para el legislador, las cifras de criminalidad, especialmente en el norte del país y en Lima Metropolitana, justificaban el cambio en la conducción policial. Rechazó que la decisión se explique solo por presión política y remarcó que el excomandante había mostrado incapacidad frente a la inseguridad.

Piñán respaldó, además, que el ministro Astudillo acuda al Congreso a responder un pliego interpelatorio, aunque descartó hablar todavía de censura, debido a que el Ejecutivo lleva poco más de un mes en funciones.

El diputado Raúl Camargo celebró el relevo y pidió al Gobierno continuar con medidas similares. Planteó, sin embargo, una alerta que distingue a su bancada del resto: si la salida de Arriola respondió a una negociación de votos por el pedido de facultades, ese punto debe investigarse.

El diputado Máximo Peralta Jorpa consideró que la salida de Arriola abre una nueva etapa y pidió evaluar resultados concretos frente a la criminalidad, en línea con lo planteado por sus colegas de bancada, Víctor Piñán y Raúl Camargo.

Fuerza Popular defiende el relevo y descarta presiones políticas

El senador Víctor Flores calificó, durante una entrevista en Radio Bethel, de "plausible" la decisión de Arriola y negó que respondiera a un pedido de Galarreta o de la propia Keiko Fujimori. Según Flores, la salida se dio por la presión de lo que llamó "prensa amarilla", y no descartó un eventual retorno del excomandante a la institución.

Por su parte, el senador Jorge Portocarrero lamentó no haber recibido una explicación directa de Arriola sobre su salida. Consultado sobre si la designación de López respondió a una negociación por el pedido de facultades, evitó confirmarlo y prefirió atribuirla al mérito propio del nuevo comandante general.