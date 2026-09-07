China desafía a Estados Unidos en la carrera por la inteligencia artificial y promete impedir su dominio global

China reafirmó su compromiso de impedir que Estados Unidos logre el dominio global en inteligencia artificial | composición LR/AFP

China reafirmó su compromiso de impedir que Estados Unidos logre el dominio global en inteligencia artificial | composición LR/AFP

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China aseguró que impedirá que Estados Unidos alcance el dominio global de la inteligencia artificial, una disputa que ya supera el ámbito tecnológico y comercial. Victor Gao, vicepresidente del Centro para China y la Globalización, sostuvo que Pekín busca impulsar su liderazgo en este campo frente a la estrategia de Washington.

Durante el Diálogo de Paz de Penang, en Malasia, Gao cuestionó el uso militar de estas herramientas y afirmó que Estados Unidos está “armamentizando y militarizando la IA”. Según su planteamiento, dicha tecnología ya se integra en sistemas como drones y misiles balísticos, además de productos de uso cotidiano.

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El representante de Pekín pidió reducir la concentración del poder tecnológico y defendió una vía basada en el código abierto. “China jamás permitirá que ningún país del mundo alcance el dominio de la IA. Por eso estamos tan comprometidos con impulsar el liderazgo en IA”, declaró.

Gao acusa a Washington de militarizar la tecnología

La disputa por la inteligencia artificial también recibió críticas del economista estadounidense Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. El académico describió a Estados Unidos como un país bajo la influencia del “complejo militar-industrial-digital”, debido a la relación entre empresas de Silicon Valley y el Pentágono.

Sachs afirmó que “el objetivo es militarizar la inteligencia artificial al máximo ritmo” y cuestionó la posibilidad de que Washington conserve una posición dominante a escala mundial. A su juicio, esa aspiración resulta “aritméticamente, económicamente, financieramente y militarmente imposible”.

El especialista sostuvo que el centro de gravedad financiero y demográfico regresó a Asia, región que concentra más de la mitad del crecimiento y de la población mundial.

Las tierras raras, clave en la estrategia china

Gao vinculó la disputa tecnológica con el control chino de las tierras raras, recursos considerados relevantes para distintas industrias. El representante del centro de estudios de Pekín afirmó que esta posición dificultará que Estados Unidos use la IA con fines que el gigante asiático considera perjudiciales.

“China quiere acabar con ese dominio y asegurarse de que la IA se utilice para el bien, en lugar de ser mal utilizada”, sostuvo Gao durante el encuentro.

El foro también planteó la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza internacional que limiten el uso militar de esta tecnología y favorezcan una mayor cooperación entre países.

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Kimi K3 cambia las reglas del desarrollo en IA

Joanna Lei, presidenta de la Liga Nacional de Mujeres de Taiwán, destacó el modelo chino Kimi K3 como una señal del cambio en la carrera por la inteligencia artificial. Aunque reconoció que todavía no alcanza la vanguardia estadounidense, consideró que su modelo de peso abierto cuestiona la forma tradicional de competir.

Lei explicó que el desarrollo tecnológico occidental suele concentrar grandes inversiones en productos de frontera para crear posiciones dominantes y establecer estándares. A su juicio, Kimi K3 modifica esa lógica y desplaza la competencia hacia la implementación a gran escala.

La primera edición del Diálogo de Paz de Penang reunió a cerca de 200 académicos, responsables políticos y empresarios de Asia y otras regiones para debatir sobre paz, cooperación y tecnología en un mundo multipolar.