HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Arriola se va de la PNP y ¿ahora? | Jorge MUñoz en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Mundo

China desafía a Estados Unidos en la carrera por la inteligencia artificial y promete impedir su dominio global

Pekín advirtió que no permitirá que Estados Unidos controle la inteligencia artificial a nivel mundial y defendió una mayor competencia tecnológica mediante modelos de código abierto.

China reafirmó su compromiso de impedir que Estados Unidos logre el dominio global en inteligencia artificial
China reafirmó su compromiso de impedir que Estados Unidos logre el dominio global en inteligencia artificial | composición LR/AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

China aseguró que impedirá que Estados Unidos alcance el dominio global de la inteligencia artificial, una disputa que ya supera el ámbito tecnológico y comercial. Victor Gao, vicepresidente del Centro para China y la Globalización, sostuvo que Pekín busca impulsar su liderazgo en este campo frente a la estrategia de Washington.

Durante el Diálogo de Paz de Penang, en Malasia, Gao cuestionó el uso militar de estas herramientas y afirmó que Estados Unidos está “armamentizando y militarizando la IA”. Según su planteamiento, dicha tecnología ya se integra en sistemas como drones y misiles balísticos, además de productos de uso cotidiano.

TE RECOMENDAMOS

TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS: ¿QUÉ CAMBIOS TRAEN PARA TU SIGNO? 🔮 | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El representante de Pekín pidió reducir la concentración del poder tecnológico y defendió una vía basada en el código abierto. “China jamás permitirá que ningún país del mundo alcance el dominio de la IA. Por eso estamos tan comprometidos con impulsar el liderazgo en IA”, declaró.

PUEDES VER: Un hombre transformó un antiguo terreno de maní en un lago para criar peces, pero no pensó que la fauna silvestre se apoderara del lugar en solo 1.000 días

lr.pe

Gao acusa a Washington de militarizar la tecnología

La disputa por la inteligencia artificial también recibió críticas del economista estadounidense Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. El académico describió a Estados Unidos como un país bajo la influencia del “complejo militar-industrial-digital”, debido a la relación entre empresas de Silicon Valley y el Pentágono.

Sachs afirmó que “el objetivo es militarizar la inteligencia artificial al máximo ritmo” y cuestionó la posibilidad de que Washington conserve una posición dominante a escala mundial. A su juicio, esa aspiración resulta “aritméticamente, económicamente, financieramente y militarmente imposible”.

El especialista sostuvo que el centro de gravedad financiero y demográfico regresó a Asia, región que concentra más de la mitad del crecimiento y de la población mundial.

PUEDES VER: Llegó para impedir el rescate de Napoleón y acabó fundando la comunidad más aislada del mundo: su legado perdura 210 años después

lr.pe

Las tierras raras, clave en la estrategia china

Gao vinculó la disputa tecnológica con el control chino de las tierras raras, recursos considerados relevantes para distintas industrias. El representante del centro de estudios de Pekín afirmó que esta posición dificultará que Estados Unidos use la IA con fines que el gigante asiático considera perjudiciales.

“China quiere acabar con ese dominio y asegurarse de que la IA se utilice para el bien, en lugar de ser mal utilizada”, sostuvo Gao durante el encuentro.

El foro también planteó la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza internacional que limiten el uso militar de esta tecnología y favorezcan una mayor cooperación entre países.

PUEDES VER: Avión de carga de Amazon se despista en el aeropuerto de Miami y deja al menos cinco muertos

lr.pe

Kimi K3 cambia las reglas del desarrollo en IA

Joanna Lei, presidenta de la Liga Nacional de Mujeres de Taiwán, destacó el modelo chino Kimi K3 como una señal del cambio en la carrera por la inteligencia artificial. Aunque reconoció que todavía no alcanza la vanguardia estadounidense, consideró que su modelo de peso abierto cuestiona la forma tradicional de competir.

Lei explicó que el desarrollo tecnológico occidental suele concentrar grandes inversiones en productos de frontera para crear posiciones dominantes y establecer estándares. A su juicio, Kimi K3 modifica esa lógica y desplaza la competencia hacia la implementación a gran escala.

La primera edición del Diálogo de Paz de Penang reunió a cerca de 200 académicos, responsables políticos y empresarios de Asia y otras regiones para debatir sobre paz, cooperación y tecnología en un mundo multipolar.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El nuevo mapa del mundo aprobado por la ONU: EE.UU., Rusia y China ya no se verían tan grandes frente a África y América Latina

El nuevo mapa del mundo aprobado por la ONU: EE.UU., Rusia y China ya no se verían tan grandes frente a África y América Latina

LEER MÁS
África ya no se verá tan pequeña: este es el nuevo mapa aprobado por la ONU para mostrar su tamaño real y dejar atrás a Mercator

África ya no se verá tan pequeña: este es el nuevo mapa aprobado por la ONU para mostrar su tamaño real y dejar atrás a Mercator

LEER MÁS
El “pegamento vivo” que China esparce sobre el desierto: microbios convierten dunas en suelo vivo y reducen más del 90% la erosión

El “pegamento vivo” que China esparce sobre el desierto: microbios convierten dunas en suelo vivo y reducen más del 90% la erosión

LEER MÁS
Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

LEER MÁS
La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025