¿Quién es Fredy López Mendoza? El reemplazo de Óscar Arriola como comandante general de la PNP

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Con la renuncia de Óscar Arriola al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, general con más de tres décadas de carrera policial, asumirá el puesto. López Mendoza se venía desempeñando como jefe del Estado Mayor General de la PNP desde enero de este año.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos en la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la Dirección de Aviación Policial y la Secretaría Ejecutiva de la PNP. También fue agregado policial adjunto en la Embajada del Perú en España y jefe policial en Madre de Dios.

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En cuanto a su formación académica, es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su investigación de posgrado estuvo relacionada con el uso de agentes encubiertos para combatir el crimen organizado.

En sus primeras declaraciones tras ser anunciado como relevo de Arriola, López Mendoza señaló que la PNP no estaría sujeta a intereses políticos: "La PNP es una institución que pertenece al Poder Ejecutivo, pero realiza un poder muy especial. El trabajo que realiza es aislado de la parte política. Nosotros tenemos una dependencia estructural del Poder Ejecutivo, eso siempre va a existir. Pero cuando tenga que desarrollarse el trabajo netamente institucional, no podría haber injerencia política", señaló en Latina.

Harvey Colchado consideró que era una buena opción

Harvey Colchado, coronel en retiro de la PNP y actual diputado de Ahora Nación, señaló que López Mendoza sería una buena opción para reemplazar a Arriola como jefe de la institución policial.

"Ha sido número dos de su promoción. Cuando he conversado con suboficiales superiores que han trabajado con él en diferentes unidades, me dicen que es una persona metódica, honesta y responsable. Cuando estuve en la Diviac, he tenido coordinaciones con él. Él (López Mendoza) fue jefe de la Policía contra la corrupción e hizo varios operativos impecables. Según lo que he preguntado a varios, es un representante honesto, alguien que sí representaría muy bien a la Policía Nacional del Perú. Pero esto ya es cuestión del Ejecutivo. Es una opinión personal", dijo en RPP.