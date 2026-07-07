Ultraderechista francesa Marine Le Pen condenada a un año de prisión domiciliaria por malversación de fondos en Francia

El tribunal confirmó la responsabilidad de Marine Le Pen en el desvío de fondos del Parlamento Europeo | AFP

El tribunal confirmó la responsabilidad de Marine Le Pen en el desvío de fondos del Parlamento Europeo | AFP

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La ultraderechista Marine Le Pen fue condenada por el Tribunal de Apelación de París a tres años de prisión, de los cuales deberá cumplir uno bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico, además de una multa de 100.000 euros y 15 meses de inhabilitación. La resolución modifica la sanción impuesta en primera instancia por malversación de fondos y, al contabilizar el tiempo ya cumplido desde marzo de 2025, le permite competir legalmente en las elecciones presidenciales de 2027 en Francia.

Sin embargo, el fallo mantiene abierta la incertidumbre sobre su futuro político. La dirigente de la Agrupación Nacional ha reiterado que solo participará en la campaña presidencial si puede hacerlo sin restricciones judiciales. La propia política afirmó en declaraciones a LCI que "si se trata de permitirme ser candidata, pero en realidad me impiden llevar a cabo una campaña totalmente libre, comprenderán que no será posible".

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La líder ultraderechista anunciará su decisión definitiva durante una entrevista en TF1. Mientras tanto, Jordan Bardella, diputado y probable sucesor de Marine, aseguró que su partido previó todos los escenarios y que está "tranquilo y dispuesto a asumir las consecuencias" del fallo si finalmente debe aceptar la candidatura.

El caso de malversación

La causa judicial se relaciona con el sistema que, según la justicia francesa, funcionó entre 2004 y 2016 para financiar a empleados del entonces Frente Nacional con recursos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios de eurodiputados. La corte confirmó la responsabilidad de Le Pen y de otros implicados en ese mecanismo.

Patrick Maisonneuve, abogado del Parlamento Europeo, sostuvo tras conocerse la sentencia que "el tribunal confirmó la malversación de fondos públicos sufrida" y añadió que durante años existió una organización cuyo objetivo fue la apropiación indebida de recursos públicos. Según la investigación, el perjuicio económico alcanzó los 3,2 millones de euros.

Le Pen y Bardella son "intercambiables"

El fallo provocó reacciones inmediatas dentro de la política francesa. Philippe Brun, diputado socialista, consideró que el desenlace no modifica el panorama electoral porque, a su juicio, Le Pen y Bardella representan la misma propuesta política. "Si Marine Le Pen no cumple los requisitos, el candidato será Jordan Bardella", afirmó.

Una postura similar expresó Cyrielle Chatelain, presidenta del grupo ecologista en la Asamblea Nacional, quien declaró a BFMTV que "da igual quién sea el candidato". Benjamin Lucas-Lundy también sostuvo que ambos representan el mismo proyecto político. Mientras tanto, Rodolphe Bosselut, abogado de Le Pen, calificó la decisión como "un buen comienzo" y dijo sentirse "parcialmente" satisfecho porque el tribunal redujo la sanción de inhabilitación y destacó el principio de la libre elección de los votantes.