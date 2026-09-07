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El fenómeno El Niño podría provocar inseguridad alimentaria para 16 millones de personas en América Latina, advierte el PMA

El Programa Mundial de Alimentos alertó que millones de familias podrían perder sus cultivos y medios de vida por el impacto de El Niño.

El fenómeno climático amenaza con afectar alimentos, agricultura, ganadería y suministro de agua en varios países de América Latina
El fenómeno climático amenaza con afectar alimentos, agricultura, ganadería y suministro de agua en varios países de América Latina | AFP
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Mientras pronósticos climatológicos adelantan que el próximo fenómeno El Niño podría ser el episodio más intenso registrado desde 1950, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas advierte que las sequías originadas por el evento podrían dejar sin suficiente alimento a unas 16 millones de personas en América Latina.

De acuerdo con Lena Savelli, directora regional del PMA, "es una situación bastante preocupante", puesto que el fenómeno, caracterizado por elevar las temperaturas en el Pacífico ecuatorial central y oriental, causará que las familias "pierdan sus cosechas, sus cultivos y sus medios de vida", sostuvo.

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Evalúan posible impacto de El Niño en Centroamérica

Tras su llegada a Honduras, se espera que Savelli se reúna con el presidente del país, Nasry Asfura, con el fin de evaluar el impacto del fenómeno, donde ya se han empezado a registrar pérdidas importantes en cosechas.

Desde agosto último, el 80% del país se encuentra en alerta debido a la sequía agravada registrada por El Niño, con 103 de los 298 municipios en mayor riesgo, lo que también ha golpeado la ganadería y el abastecimiento de agua potable para uso doméstico.

Según el PMA, el Corredor Seco Centroamericano, una franja árida que incluye regiones de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, es una de las más golpeadas por la falta de agua y que, además, es vulnerable a eventos climáticos extremos.

Una situación similar se vive en otras naciones de la región como Panamá y El Salvador, donde las autoridades han declarado en estado de emergencia varias zonas ante la inminente llegada del fenómeno.

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Canal de Panamá reduce tránsito por sequía

El Canal de Panamá comenzó a reducir el tránsito de buques debido al descenso de las lluvias asociado al fenómeno de El Niño. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) disminuirá progresivamente los cruces diarios de 36 a 32, con un máximo de 32 embarcaciones a partir del 15 de septiembre.

La vía interoceánica depende del agua almacenada en los lagos Gatún y Alhajuela, cuyos niveles han bajado por la sequía. La ACP también mantiene restricciones al calado de los barcos y pospuso una nueva reducción prevista para octubre. En 2023, una situación similar obligó a reducir los tránsitos hasta 22 diarios, y la autoridad no descarta aplicar nuevas medidas si las lluvias continúan siendo insuficientes.

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