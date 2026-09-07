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Explosión de pirotecnia durante fiesta patronal en México deja 10 muertos y 81 heridos

La explosión provocó escenas de caos entre los asistentes, quienes corrieron entre el humo y los escombros para buscar a familiares y ayudar a los heridos tras el desplome de paredes y daños en negocios cercanos.

La explosión ocurrió junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Luz cuando se celebraba un espectáculo de fuegos artificiales
La explosión ocurrió junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Luz cuando se celebraba un espectáculo de fuegos artificiales | AFP
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Al menos 10 personas han muerto y otras 81 resultaron heridas luego de que material pirotécnico explotara durante una fiesta patronal en la comunidad de Santa María Cancheasdá, México. De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió la noche del sábado, junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Luz en Temascalcingo, cuando los asistentes se preparaban para presenciar un espectáculo de fuegos artificiales que formaba parte de las celebraciones.

De momento, se desconoce la causa de la explosión, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició con las indagaciones a fin de aclarar lo sucedido. En tanto, se conoció que entre las víctimas mortales se encuentran dos menores de edad, mientras que al menos 54 de los afectados fueron dados de alta de centros médicos.

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Caos y desesperación en fiesta patronal

Decenas de personas se desplazaron entre el humo, las llamas y los escombros en la búsqueda de sobrevivientes tras la potente detonación registrada durante una celebración frente a una iglesia. Según testigos, el estallido ocurrió cuando vecinos participaban en la tradicional quema del toro de caña, una estructura cargada de pirotecnia que es transportada en andas por habitantes de la comunidad como parte de las festividades.

Videos divulgados muestran el momento posterior a la explosión, cuando el fuego se elevó sobre la plaza y los asistentes comenzaron a correr para ponerse a salvo. En medio de la confusión, algunas personas buscaban a familiares y conocidos entre los restos de las construcciones afectadas, mientras otras auxiliaban a quienes resultaron heridos y los trasladaban fuera de la zona.

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La fuerza de la detonación provocó el desplome de paredes y daños en establecimientos ubicados alrededor de la plaza. De acuerdo con medios locales, los materiales que cayeron habrían atrapado o golpeado a varios de los asistentes.

Marisol Urzúa, una vecina de 39 años, contó a AFP que el momento estuvo marcado por la desesperación. “Escuchamos el estallido y (...) la gente empezó a gritar”, relató. El estallido también afectó viviendas cercanas. Urzúa indicó que la fuerza del estallido hizo temblar su casa, rompió los vidrios de la entrada y provocó la caída de parte del techo.

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Autoridades y diócesis ofrecen apoyo tras explosión

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, expresó sus condolencias a las familias que perdieron a un ser querido en la explosión ocurrida en Santa María Canchesdá y aseguró que la autoridad estatal continuará trabajando en la zona con el objetivo de atender y brindar apoyo a las personas afectadas. El senador Higinio Martínez también lamentó el siniestro y señaló que respaldarán a la presidenta municipal de Temascalcingo, Verónica Moreno Martínez, en las acciones necesarias para atender a las víctimas.

La diócesis de Atlacomulco informó que dos sacerdotes de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz resultaron lesionados por la detonación del material pirotécnico. Además, pidió a los feligreses colaborar con insumos que permitan atender a los heridos en el Hospital General de Atlacomulco, entre ellos gasas, guantes estériles, puntas nasales, sales de rehidratación oral, sábanas y batas. También solicitó alimentos, agua, fruta, café y cobijas para los familiares de los lesionados que permanecen en las salas de espera.

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