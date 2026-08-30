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Ecuador en alerta roja por un El Niño extremo que amenaza con provocar sequías, incendios y calor récord

El Gobierno de Ecuador destinó US$650 millones para enfrentar los posibles efectos del fenómeno y ordenó activar los Comités de Operaciones de Emergencia en provincias y cantones de todo el país.

Ecuador activó el máximo nivel de prevención ante un fenómeno de El Niño que podría superar los registros de 2015, 1997 y 1982
Ecuador activó el máximo nivel de prevención ante un fenómeno de El Niño que podría superar los registros de 2015, 1997 y 1982 | AFP
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Ecuador declaró alerta roja en todo su territorio ante la presencia del fenómeno de El Niño, que podría convertirse en el más intenso jamás registrado. La decisión la tomó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos tras evaluar la evolución de las condiciones océano-atmosféricas. Los científicos advierten que el evento superaría a los de 2015, 1997 y 1982, con un pico esperado hacia finales de año.

La medida activa de inmediato los Comités de Operaciones de Emergencia en niveles provinciales y cantonales. También dispone de protocolos de evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta y protección en sectores vulnerables. Carolina Lozano, titular de la entidad, dijo que la preparación es clave para reducir daños.

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“La alerta no es pánico: es acción”, escribió Jorge Carrillo, docente y exdirector de Gestión de Riesgos. Explicó que la medida no equivale a una declaratoria de emergencia o desastre, pero sí obliga a movilizar recursos y ejecutar planes de respuesta.

Incendios forestales ya consumen miles de hectáreas

El actual evento de El Niño ya provoca estragos visibles en Ecuador. Desde enero hasta agosto de 2026, el país registró 2.553 incendios forestales, principalmente en la Sierra. Las llamas consumieron 15.862 hectáreas, impulsadas por altas temperaturas del aire y baja humedad en la vegetación.

El calentamiento del Pacífico ecuatorial también alteró la actividad pesquera. La flota industrial reporta mayores capturas de dorado y pomada, pero una caída notable en especies como la jaiba mora. El avistamiento de aves marinas disminuyó por el desplazamiento de nutrientes en las aguas costeras.

Según estimaciones oficiales, alrededor de 1,3 millones de personas podrían verse expuestas a los efectos del fenómeno en 17 provincias. Esas jurisdicciones ya estaban bajo alerta naranja antes del anuncio nacional.

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Lluvias intensas llegarían a finales de 2026

La declaratoria no implica que las precipitaciones comiencen de inmediato. Los reportes del Inocar señalan que el acoplamiento entre el océano y la atmósfera aún no se consolida sobre el territorio continental. Las lluvias generalizadas tardarán en aparecer.

El último trimestre del año será decisivo. Entre octubre y diciembre comienza la transición hacia la temporada lluviosa en el Litoral y Galápagos. En ese periodo, los científicos observarán si se consolida la respuesta atmosférica al calentamiento del Pacífico.

“Durante octubre, noviembre y diciembre comenzará la transición hacia la temporada lluviosa. Se podrá establecer con mayor precisión desde cuándo podrían intensificarse las lluvias”, indicó el informe del ERFEN. Por ahora no hay fecha exacta del inicio de precipitaciones fuertes.

Las entidades que integran el comité volverán a reunirse el 4 de septiembre y así actualizarán directrices técnicas. Las variables críticas incluyen el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical y la debilidad del Anticiclón del Pacífico Sur.

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Gobierno activa comités y destina USD 650 millones

El Ejecutivo destinó 650 millones de dólares para enfrentar esta emergencia climática. Carolina Lozano precisó que el 70% de ese monto se orienta a prevención y el 30% restante a respuesta directa. Los fondos se distribuyen entre varias carteras de Estado.

La Secretaría de Gestión de Riesgos pidió a los gobiernos autónomos descentralizados cumplir con sus planes de acción. Semanas atrás, la entidad solicitó a las alcaldías remitir los documentos previstos con el fin de afrontar el evento.

"La preparación es una responsabilidad compartida y por ello se mantienen acciones permanentes de monitoreo, planificación y coordinación para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad", señaló la SNGR en un comunicado.

El antecedente más fuerte desde 1950 fue El Niño de 1997-1998. Ese episodio dejó casi 300 fallecidos, pérdidas por unos 3.000 millones de dólares y 20.000 damnificados. Las autoridades buscan evitar que la historia se repita con un evento que los científicos ya califican como potencialmente extremo.

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