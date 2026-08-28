Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar
El organismo subastará inmuebles que fueron embargados por el incumplimiento con el pago de multas. Revisa las condiciones y detalles del proceso convocado para este lunes 31 de agosto.
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La Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi rematará treinta inmuebles ubicados en Lima, Junín y Ucayali este lunes 31 de agosto. Se trata de bienes que fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.
Entre las propiedades a rematar se encuentra un departamento desde los S/166,272.47, un estacionamiento desde los S/13,280.40 y una casa desde los S/43,323.52. El proceso se llevará a cabo desde las 8.45 a. m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicado en la av. Del Aire 384, San Borja, altura de la cuadra 15 de la av. Canadá.
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Remate del Indecopi este 31 de agosto: requisitos para participar
Según el organismo, los postores deben presentarse como mínimo 20 minutos antes de la hora programada con su DNI vigente y acreditar un monto no menor al 10% del valor de tasación del bien que deseen adquirir, en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi.
Asimismo, quienes participen en representación de una persona natural o jurídica deberán presentar poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente. Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse con el martillero público José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo al celular 959 600 795 o al correo ejecucion@indecopi.gob.pe.
¿Qué bienes rematará el Indecopi? Revisa el listado completo
En la lista de inmuebles a rematar se encuentran departamentos, terrenos y locales comerciales. Los detalles y el catálogo completo de los bienes a subastar pueden revisarse ingresando a este enlace y presionando los enlaces de las convocatorias en Lima, Junín y Ucayali.