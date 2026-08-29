El estrecho de Magallanes, reconocido como paso estratégico por tratados internacionales, se presenta como una opción viables para el comercio marítimo ante limitaciones en Panamá, elevando así su relevancia global. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Las limitaciones en el Canal de Panamá por la escasez de lluvias devuelven el protagonismo al estrecho de Magallanes como alternativa para el transporte de grandes embarcaciones. Esa vía marítima, enlace vital entre el Atlántico y el Pacífico, constituye también un punto clave en la proyección hacia la Antártida, según la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de Chile (Directemar).

Su renovada importancia comercial coincide con un episodio diplomático entre Chile y Argentina, provocado por declaraciones de mandos militares y por la vigencia de una directiva de defensa argentina que se refiere a la zona como un espacio de exploración y control conjunto. Aunque las cancillerías han intentado contener la controversia, Santiago busca que Buenos Aires corrija esa formulación para evitar nuevas interpretaciones sobre los límites australes, de acuerdo con BioBioChile.

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¿A quién pertenece realmente el estrecho de Magallanes?

El estrecho de Magallanes pertenece exclusivamente a Chile conforme al Tratado de Límites de 1881 y al Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos acuerdos internacionales estipulan la libre navegación de embarcaciones de todas las naciones y declaran el pasaje “neutralizado a perpetuidad”. Por esa razón, el derecho de tránsito extranjero no otorga ningún tipo de condominio sobre ese paso estratégico.

El desacuerdo surgió mediante el Decreto 457/2021 del Gobierno argentino sobre su directiva de Política de Defensa Nacional. El documento establece como objetivo primordial la exploración, estudio y control conjunto respecto al corredor austral y al mar de Hoces por su relevancia bioceánica. La Moneda rechazó la redacción del texto oficial porque vulnera los pactos limítrofes vigentes.

La tensión bilateral renació en agosto de 2026 tras las declaraciones de Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. El alto mando militar vinculó la ruta marítima con la soberanía en la región del sur, lo que motivó un reclamo diplomático de Santiago. La Cancillería de Buenos Aires aclaró de inmediato que respeta el régimen jurídico actual, por lo cual subsiste una discrepancia interna entre su norma de defensa y su postura exterior.

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¿Por qué el estrecho de Magallanes resurge como la ruta clave frente al colapso en Panamá?

La severa sequía en la cuenca panameña forzó a la Autoridad del Canal a reducir el calado máximo de los buques neopanamax a 48 pies (14,63 metros) en agosto de 2026, con una posterior rebaja a 47,5 pies (14,48 metros) desde el 3 de septiembre. Esta medida, sumada a los ajustes temporales en las reservas de tránsito, busca resguardar el recurso hídrico de los lagos que abastecen las esclusas según los avisos oficiales de la entidad.

Como contrapartida, el paso austral ofrece una alternativa natural y profunda apta durante casi todo el año, pese a añadir hasta 15.000 kilómetros y diez jornadas de navegación. Con un trayecto de 330 millas náuticas (611 kilómetros) y una profundidad admisible de 21,3 metros según Directemar, el corredor chileno puede recibir embarcaciones gigantescas que superan los límites del atajo centroamericano, tal como ocurrió con el navío semisumergible Boka Vanguard en julio de 2025.

Bajo la denominación de “Ormuz latinoamericano”, Deutsche Welle resalta el valor estratégico del canal geográfico para el comercio internacional ante contingencias climáticas o bloqueos. Si bien el cruce de Oriente Medio concentra hidrocarburos y tensión militar, el paso del sur destaca por su resiliencia operativa. Una mayor afluencia de naves elevaría los ingresos de Chile, aunque demandará optimizar la infraestructura portuaria y la seguridad marítima austral.