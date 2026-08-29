JEE saca de carrera a alcalde de San Miguel que buscó reelegirse como regidor tras renuncia de candidata

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El alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, quedó fuera de la contienda electoral. El JEE Lima Oeste 1 declaró fundada una denuncia ciudadana en su contra y dispuso su exclusión de la lista de Avanza País al Concejo Distrital. El alcalde buscaba un nuevo periodo a través de la primera regiduría, tras la renuncia de la candidata a la alcaldía por su partido.

El caso llegó al JEE por un escrito presentado el 21 de agosto. El argumento central para pedir su exclusión fue que la salida de la candidata original dejó al alcalde en una posición idónea para volver a ejercer el cargo en el próximo periodo municipal. Eso, sostuvo, era una forma de esquivar la prohibición de reelección inmediata que establece el artículo 194 de la Constitución.

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El colegiado electoral resolvió a favor del denunciante. La resolución señaló que se configuró, en las circunstancias concretas del caso, "una incompatibilidad constitucional con la prohibición de reelección inmediata de los alcaldes prevista en el tercer párrafo del artículo 194 de la Constitución Política del Perú". El fallo constató que Bless mantenía su inscripción como primer regidor mientras el partido se quedó sin candidata a la alcaldía.

El personero legal de Avanza País, Aldo Fabrizio Borrero Rojas, defendió la candidatura de Bless en su escrito de descargos. Pidió que se declarara improcedente el pedido. Sostuvo dos argumentos: que la solicitud era, en la práctica, una tacha presentada fuera de plazo, y que la situación denunciada no aparece como causal de exclusión en el artículo 41 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales 2026.