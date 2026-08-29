Lenín Moreno es condenado a cinco años de cárcel por corrupción en torno a la mayor central hidroeléctrica de Ecuador

Moreno, de 73 años, anunció su intención de apelar la sentencia y negó haber recibido dinero de la empresa china Sinohydro. Foto: AFP.

Moreno, de 73 años, anunció su intención de apelar la sentencia y negó haber recibido dinero de la empresa china Sinohydro. Foto: AFP.

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El expresidente de Ecuador Lenín Moreno fue condenado a cinco años de prisión por el delito de cohecho, en una investigación relacionada con el esquema de sobornos que habría rodeado la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ejecutada por la empresa china Sinohydro.

La decisión fue emitida por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que también declaró responsables a otros procesados, entre ellos un exembajador chino. La Fiscalía había solicitado para Moreno una pena de seis años y seis meses de cárcel.

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El exmandatario, de 73 años, anunció que apelará la sentencia de primera instancia. Tras conocer el fallo, negó haber recibido dinero de la compañía china: "No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro", afirmó.

Una trama que habría movido 76 millones de dólares

Según la Fiscalía, la red investigada habría operado entre 2009 y 2018 y estaría integrada por unas 20 personas. La acusación sostiene que Sinohydro habría desembolsado 76 millones de dólares en sobornos, equivalentes al 4% del costo de Coca Codo Sinclair.

La investigación señala como figura central al empresario Conto Patiño, cercano a Moreno. De acuerdo con la investigación, los pagos habrían sido canalizados mediante empresas relacionadas con Patiño, algunas establecidas en Panamá, para posteriormente distribuir el dinero mediante transferencias y cheques.

Entre los presuntos beneficiarios se encontraban integrantes de la familia de la exautoridad y funcionarios vinculados al proyecto hidroeléctrico.

La Fiscalía sostiene además que, cuando Moreno era vicepresidente de Rafael Correa, entre 2007 y 2013, su entorno familiar habría recibido aproximadamente un millón de dólares provenientes de los sobornos destinados a favorecer la construcción de la central.

Familiares también fueron condenados

El fallo alcanzó a la esposa de Moreno, Rocío González, a una hija, dos hermanos y una cuñada, quienes fueron declarados cómplices y recibieron penas cercanas a los tres años de prisión.

El proceso involucra también a empresarios, ciudadanos chinos y un exembajador chino en Quito. Dos antiguos gerentes de la hidroeléctrica fueron considerados autores directos del delito de cohecho, aunque recibieron una condena de tres años.

Por ahora, la sentencia es de primera instancia. Debido a su edad y a que utiliza silla de ruedas, en caso de que la condena quede firme, la justicia deberá determinar las condiciones en las que cumpliría la pena.