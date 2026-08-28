Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

El 23 de marzo de 2025, el argentino Fernando Cerimedo (izquierda) publicó esta foto con Carlos Díaz-Rosillo, el asesor y amigo de Keiko Fujimori. Foto: composición LR

El 23 de marzo de 2025, el argentino Fernando Cerimedo (izquierda) publicó esta foto con Carlos Díaz-Rosillo, el asesor y amigo de Keiko Fujimori. Foto: composición LR

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El asesor y amigo de la presidenta Keiko Fujimori, el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, está relacionado directamente con el consultor argentino Fernando Gabriel Cerimedo, preso en Bolivia por el frustrado intento de matar por encargo a su pareja embarazada, Nadia Beller. Al momento de su detención, Cerimedo era consejero en la sombra del mandatario boliviano Rodrigo Paz, a cuya candidatura contribuyó con campañas de desinformación para afectar sus competidores de izquierda.

Díaz-Rosillo ha cumplido un papel protagónico en la campaña de Keiko Fujimori. Primero la invitó como expositora en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (FIU), de la que es fundador y director. Luego, la convirtió en profesora frecuente, junto a otros exjefes de Estado y políticos de la derecha latinoamericana, para después transformarse en amigo y consejero personal, como él mismo lo ha declarado.

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La República reiteradas veces le ha solicitado a Díaz-Rosillo respuestas a un cuestionario, pero no ha respondido.

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Saliendo de la sombra

Cuando la revista 'Hildebrandt en sus Trece' reveló las reuniones secretas de Keiko Fujimori con el consultor y financiero argentino Damián Valenzuela Mayer, Carlos Díaz-Rosillo lo defendió. No solo dijo que lo conocía. También afirmó que era su amigo. En cambio, no mencionó su vinculación con Fernando Gabriel Cerimedo, protagonista hoy en día de un escándalo continental sobre asesorías a candidatos presidenciales de derecha como Javier Milei, Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz. Cerimedo es conocido por montar campañas de desprestigio de los opositores a los candidatos que lo contratan expresamente para dicho trabajo sucio.

El 22 de marzo de 2023, Cerimedo publicó una fotografía con el amigo y asesor de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo, y escribió: "Gran desayuno de trabajo esta mañana con Carlos Díaz-Rosillo, principal asesor del Secretario de Defensa en asuntos de seguridad internacional del gobierno de @realDonaldTrump. Se vienen cosas muy buenas estos próximos años!".

Como veremos en otro capítulo de esta investigación, la mención al presidente Donald Trump no es gratuita.

No mucho tiempo después del mensaje del consultor argentino, el ocho de abril de 2025, Keiko Fujimori anunció en sus redes sociales que sería parte del equipo de profesores del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, que dirige Carlos Díaz-Rosillo, amigo del detenido en Bolivia, Fernando Cerimedo.

En la tercera semana de abril de este año, durante la campaña presidencial, se reveló que Keiko Fujimori había reportado ingresos por US$45 mil por dictado de clases, lo que algunos críticos pusieron en duda. Es entonces que Díaz-Rosillo, en su condición de director del centro de estudios, aclaró que eso es lo que ella había ganado dictando clases.

"Keiko lleva con nosotros exactamente un año en actividad académica, dando clases, mentorías e investigación. Toda su actividad académica, tanto clases como investigación, le han generado ese sueldo", explicó Díaz-Rosillo.

Al momento de su detención, las fuerzas del orden bolivianas descubrieron que Fernando Cerimedo manejaba una granja de bots: un equipo digital que elabora y difunde miles de mensajes con información falsa o fake news a las redes sociales desde cuentas ficticias, para torcer, manipular o embaucar a la opinión pública sobre determinados temas. También sirve para atacar a un candidato o político y desacreditarlo y favorecer a quien contrata la granja de bots.

En las recientes elecciones presidenciales se han registrado este tipo de campañas de desinformación, especialmente contra el candidato de izquierda, Roberto Sánchez.

De hecho, en declaraciones al diario bonaerense 'Clarín', la pareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller, señaló que este operaba en otros países de la región: "La mayor ‘granja de bots’ está en Buenos Aires. Pero están las que manejan para Latinoamérica...", precisó.

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Perú está en el radar de Cerimedo

Por ejemplo, el siete de junio de 2021, durante la campaña presidencial, destacó que las actas del extranjero eran favorables a Keiko Fujimori.

Al quedar en evidencia el caso del estratega digital Fernando Cerimedo, los medios de diversos países sacaron a la luz sus vinculaciones, como en Paraguay, donde se ha expuesto el caso de otro consultor argentino: Andrés 'Andy' Rivas.

Congresistas de la oposición han pedido investigar a Andy Rivas porque funge como asesor en la sombra del presidente paraguayo Santiago Peña, pese a que está asociado a Fernando Cerimedo. Rivas es representante en Paraguay del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, que conduce Carlos Díaz-Rosillo, precisamente, el consejero y asesor de la presidenta Fujimori. El hombre que la contrató para que dicte clases.

Pero ni Díaz-Rosillo, ni Keiko Fujimori, han dicho palabra sobre Cerimedo.

La República intenta desde hace varios días que Carlos Díaz-Rosillo explique su vieja vinculación con Fernando Cerimedo y si ha contado a su amiga Keiko Fujimori sobre el argentino. Hasta el momento, el asesor no responde.

Sin embargo, el otro asesor argentino, Damián Valenzuela Mayer, sí contestó. Afirmó que no tiene relación alguna con Fernando Cerimedo.

Fuentes de La República que conocen a los asesores extranjeros de la presidenta Fujimori aclararon que más bien Damián Valenzuela es competencia de Cerimedo, y que, efectivamente, Carlos Díaz-Rosillo, tiene relación con el estratega digital preso en La Paz, Bolivia: Fernando Cerimedo.

Por intermedio de su representante legal, David Torres Barreto, el empresario argentino Damián Valenzuela Mayer deslindó cualquier relación con su compatriota Fernando Cerimedo (ver nota aparte).

Díaz-Rosillo y Cerimedo, en realidad, conducen a algo más grande.

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El argentino Damián Valenzuela responde