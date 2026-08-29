Partidos de hoy, sábado 29 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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Los partidos de este sábado 29 de agosto reúnen encuentros de la Liga 1 de Perú, campeonatos europeos y torneos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Continúa la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 con tres duelos interesantes: Los Chankas vs Juan Pablo II, UTC vs Universitario y Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso, como el encuentro más atractivo de la noche en el fútbol peruano. De igual forma, en Europa se disputarán partidazos en las ligas de España, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia.

Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY

Los Chankas vs Juan Pablo II

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

UTC vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Hora: 7.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

San Martín vs César Vallejo

Hora: 10.45 a. m.

Canal: Bicolor+

Binacional vs Comerciantes

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Bicolor+

Carlos Mannucci vs AD Cantolao

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Estudiantil CNI vs Alianza Huánuco

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

Killas vs Sporting Cristal

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Bicolor+

Flamengo FBC vs Yanapuma

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Colonia vs Hoffenheim

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Elversberg vs Bayer Leverkusen

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Mainz vs Paderborn

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

RB Leipzig vs Borussia M’gladbach

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Union Berlin vs Eintracht Frankfurt

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Borussia Dortmund vs Hamburgo

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

Levante vs Real Betis

Hora: 10.00 a. m.

Canal: ESPN

Real Sociedad vs Espanyol

Hora: 12.00 p. m.

Canal: DSports

Sevilla vs Atlético de Madrid

Hora: 2.30 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Estrasburgo vs Lens

Hora: 10.15 p. m.

Canal: ESPN

Auxerre vs Angers

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Brest vs Toulouse

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Lorient vs Troyes

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Lyon vs Le Havre

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Liverpool vs Nottingham Forest

Hora: 6.30 a. m.

Canal: ESPN

Bournemouth vs Everton

Hora: 9.00 a. m.

Canal: ESPN

Coventry vs Hull

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Tottenham vs Newcastle

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY