Partidos de hoy, sábado 29 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de todos los duelos en la Liga 1, torneos del continente sudamericano y europeo.
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Los partidos de este sábado 29 de agosto reúnen encuentros de la Liga 1 de Perú, campeonatos europeos y torneos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Continúa la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 con tres duelos interesantes: Los Chankas vs Juan Pablo II, UTC vs Universitario y Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso, como el encuentro más atractivo de la noche en el fútbol peruano. De igual forma, en Europa se disputarán partidazos en las ligas de España, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia.
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Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY
- Los Chankas vs Juan Pablo II
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- UTC vs Universitario
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- San Martín vs César Vallejo
- Hora: 10.45 a. m.
- Canal: Bicolor+
- Binacional vs Comerciantes
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Carlos Mannucci vs AD Cantolao
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Estudiantil CNI vs Alianza Huánuco
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Killas vs Sporting Cristal
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Bicolor+
- Flamengo FBC vs Yanapuma
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Colonia vs Hoffenheim
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Elversberg vs Bayer Leverkusen
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Mainz vs Paderborn
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- RB Leipzig vs Borussia M’gladbach
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Borussia Dortmund vs Hamburgo
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos de LaLiga de España HOY
- Levante vs Real Betis
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Real Sociedad vs Espanyol
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DSports
- Sevilla vs Atlético de Madrid
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Estrasburgo vs Lens
- Hora: 10.15 p. m.
- Canal: ESPN
- Auxerre vs Angers
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Brest vs Toulouse
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lorient vs Troyes
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lyon vs Le Havre
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Liverpool vs Nottingham Forest
- Hora: 6.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Bournemouth vs Everton
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Coventry vs Hull
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Tottenham vs Newcastle
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Fiorentina vs Frosinone
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Monza vs Udinese
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Sassuolo vs Torino
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Juventus vs Parma
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN