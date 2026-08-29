Precio del dólar en Perú hoy, sábado 29 de agosto: ¿en cuánto abrió el tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú hoy, sábado 29 de agosto: ¿a cuánto abrió el tipo de cambio? | Composición LR

Precio del dólar en Perú hoy, sábado 29 de agosto: ¿a cuánto abrió el tipo de cambio? | Composición LR

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El precio del dólar en Perú abrió en S/3,3460 este sábado 29 de agosto de 2026, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), registrando una ligera subida frente al cierre de la jornada anterior, cuando se ubicó en S/3,3440. Revisa en esta nota a cuánto se cotiza el dólar hoy, cuánto vale en bancos y cuál es su precio de compra y venta en el mercado paralelo.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 29 de agosto

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank