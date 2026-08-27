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Ecuador anuncia operaciones militares con Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico en la frontera

Quito y Bogotá evalúan instalar puestos de mando unificados y formar equipos con autonomía para responder ante “blancos de oportunidad”, como estructuras criminales detectadas durante patrullajes o sobrevuelos.

La Administración de Control de Drogas de EE. UU. aplaude estos esfuerzos por desarticular redes criminales
La Administración de Control de Drogas de EE. UU. aplaude estos esfuerzos por desarticular redes criminales | AFP
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Ecuador anunció que realizará operaciones antidrogas conjuntas con Colombia y Estados Unidos en la frontera que comparte con territorio colombiano, donde actúan varios grupos armados irregulares. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que ambos gobiernos desplegarán unidades militares en la zona limítrofe para tareas de vigilancia y combate directo contra estas estructuras.

Loffredo explicó que además se conformarán equipos con autonomía para actuar ante "blancos de oportunidad", es decir, grupos armados que se detecten durante patrullajes o sobrevuelos sin estar previamente planificados. Además, se evalúa instalar puestos de mando unificados con la finalidad de coordinar la vigilancia fronteriza.

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Noboa y De la Espriella entierran tensiones diplomáticas

El anuncio sucedió tras un giro en las relaciones entre Quito y Bogotá, marcado por la llegada al poder del derechista Abelardo De la Espriella en Colombia. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, había cuestionado a la gestión anterior por no combatir con firmeza al crimen organizado en la zona limítrofe, situación que Loffredo calificó de pasividad.

"Ahora es la oportunidad dorada, en la que tenemos dos gobiernos decididos a enfrentar a estos grupos ilegales y tenemos el apoyo de Estados Unidos", afirmó el ministro. Noboa y De la Espriella se convirtieron en aliados luego de una etapa de tensión comercial entre ambos países durante el tramo final del gobierno de Gustavo Petro. Ecuador y Colombia integran, junto a otros países de la región, el Escudo de las Américas, la coalición antidrogas liderada por Donald Trump.

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Golpes a Los Lobos y Los Choneros dejan 43 detenidos

La cooperación con Washington ya mostró resultados concretos. Un operativo simultáneo en Guayas, Santo Domingo, El Oro, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas terminó con 43 detenidos vinculados a las bandas Los Lobos y Los Choneros, ambas ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades incautaron cerca de 2,5 toneladas de droga, un millón de dólares en efectivo, 25 armas de fuego y una avioneta, entre otros bienes.

El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Vinicio Dávila, señaló que el objetivo fue "afectar las capacidades operativas, logísticas y económicas" de ambas estructuras. Entre los capturados figuran dos pilotos mexicanos presuntamente encargados del traslado de droga hacia norteamérica.

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DEA y Comando Sur respaldan ofensiva antidrogas

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos felicitó a Ecuador por los resultados de los operativos. Su administrador, Teddy Cole, expresó su respaldo al esfuerzo conjunto con las Fuerzas Armadas estadounidenses que permitirá desarticular "las redes criminales, los recursos y la infraestructura que alimentan al narcotráfico internacional".

El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur, calificó las acciones como una "victoria decisiva para la región" y destacó el papel de Ecuador como país "a la vanguardia" en la lucha contra el narcoterrorismo. Loffredo, por su parte, adelantó que se reunirá próximamente con Donovan y definirán los próximos pasos de la estrategia binacional.

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