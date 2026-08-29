'La Prisión de Destino 2', con Samahara Lobatón y Youna, fue cancelada tras una semana de su estreno. | Foto: composición LR/YouTube

'La Prisión de Destino 2', con Samahara Lobatón y Youna, fue cancelada tras una semana de su estreno. | Foto: composición LR/YouTube

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Danny Pérez, influencer dominicano conocido como Destino Positivo, rompió su silencio tras la abrupta interrupción de la transmisión en vivo de su reality ‘La Prisión de Destino 2’. En medio de los rumores sobre una supuesta intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el empresario confirmó la cancelación definitiva del programa, que se grababa en Miami y contaba con la participación de varias figuras extranjeras, entre ellas los peruanos Samahara Lobatón y su expareja Youna.

No obstante, Pérez negó categóricamente que agentes de ICE hayan ingresado al set o que entre los concursantes hubiera personas en condición migratoria irregular.

Destino Positivo explica qué ocurrió tras los rumores sobre una intervención del ICE

Según explicó, las autoridades se dirigían al lugar tras recibir denuncias anónimas sobre la supuesta participación de indocumentados en el programa. Sin embargo, aseguró que nunca llegaron a las instalaciones y que fue él quien decidió detener la transmisión para evitar exponer a los influencers, algunos de los cuales se encontraban en procesos de evaluación de su estatus migratorio, aunque no permanecían en el país de forma ilegal.

“Nadie estaba indocumentado. Hay personas que estaban en proceso, con parol, asilo, esperando un trámite. Migración, como está difundido en redes, nunca llegó a Media PRO. Cada uno de los participantes lo puede decir. Migraciones nunca llegó. Este caballero decidió parar todo porque esta mañana iban para Media PRO porque miles de personas se prestaron para denunciar el proyecto y yo, por proteger a los muchachos, para que ninguno tenga problemas en sus trámites, decidí perder $300.000, $400.000. No sé cuánto será”, declaró en un video publicado en su canal de YouTube.

En esa línea, el empresario dominicano reafirmó que optó por detener ‘La Prisión de Destino 2’ para proteger a los participantes, sin importar las pérdidas económicas que ello implicara. “No importa porque uno se cae un día y luego se levanta. Yo me hubiese sentido mal, pésimo, si a cualquiera de los muchachos me lo sacan del estudio esposado, me lo temen a la cárcel, duran 90 días ahí”, agregó.

Confirman cancelación de ‘La Prisión de Destino 2’

Asimismo, Pérez sostuvo que los reportes sobre supuestos indocumentados en el reality derivaron en una situación insostenible para él. Incluso, se dirigió a las personas que realizaron las denuncias. “El estrés… tenía una angustia en el corazón. Le dije a mi esposa que no podía más. Esas personas maliciosas, que sé que están viendo, espero que se sientas orgullosas, satisfechas por lo que hicieron. No tengo nada en contra de nadie. No culpo a nadie”, manifestó.

El empresario señaló que no teme las denuncias porque, según dijo, actúa dentro de la legalidad. En ese contexto, anunció el fin del programa y prometió regresar al mundo del entretenimiento con nuevos proyectos.

“Yo no estoy indocumentado, no tengo miedo. Todo lo estoy haciendo legal. Nos levantaremos más fuerte que nunca. 'La Prisión de Destino' llegó a su fin porque ustedes saben que una empresa tan grande como Media Pro no puede tener ningún tipo de problema, ningún tipo de conflicto, porque eso les puede traer demanda. Esto no para aquí, a mí estos tropezones me encantan porque ahora me voy a levantar más fuerte, voy a venir más fuerte que nunca. Sin odio con nadie porque eso no existe en mi corazón”, indicó.

Más adelante, Destino Positivo aseguró que, a partir de esta experiencia, será más cuidadoso al elegir a las personas de su entorno. Incluso, dejó entrever que uno o más sujetos lo habrían traicionado, aunque evitó revelar identidades.