Estas 2 ciudades de Sudamérica se meten entre las 10 mejores del mundo para disfrutar la vida nocturna
El ranking de Time Out e Intrepid Travel, basado en encuestas a más de 24.000 residentes, colocó a estas urbes sudamericanas entre las capitales mundiales de la rumba. Ambas brillan por su oferta diversa y precios accesibles.
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Dos ciudades de Sudamérica figuran entre las diez mejores del planeta para salir de noche. Se trata de São Paulo, en Brasil, y Medellín, en Colombia, que lograron posicionarse en el quinto y sexto lugar del ranking global elaborado por Time Out e Intrepid Travel. La clasificación se basa en encuestas a más de 24.000 residentes locales y en la evaluación de un panel de expertos en cultura y entretenimiento.
Para armar la lista, se consultó a los habitantes sobre calidad, accesibilidad, seguridad, diversidad y facilidad con el objetivo de encontrar comunidad en la escena nocturna de sus ciudades. Solo una urbe por país pudo ingresar al listado final, lo que refuerza el peso de las dos representantes latinoamericanas. Los resultados confirman que la vida nocturna sigue viva, aunque con formatos renovados como fiestas en azoteas, bares ocultos y propuestas callejeras.
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São Paulo y Medellín destacan entre las mejores del mundo
São Paulo ocupa el quinto puesto gracias a una oferta nocturna en expansión, con clubes instalados en edificios históricos y azoteas con vistas panorámicas. Matiz, un bar de música electrónica en el piso 11, aparece entre los favoritos del momento. Ephigenia ofrece dos plantas con pista de baile y sesiones de house, mientras el Edificio Martinelli organiza fiestas de samba y electrónica en su azotea del piso 25.
El 74% de los residentes valora como buena o increíble la calidad de su escena nocturna, y el 71% asegura que beber una copa es asequible. Además, el 72% considera sencillo conectar con la comunidad. El panel de Time Out le otorgó una calificación general del 70%.
Medellín, por su parte, se queda con el sexto lugar. La ciudad colombiana domina con el reguetón, ritmo que reina en clubes como Dulcinea, Tutaina, Medallo Club y Medussa. También crecen los bares de escucha íntimos y los speakeasies, con referentes como Mad Radio y 55 dB Listening Bar. Laureles y El Poblado mantienen su estatus de zonas preferidas para la rumba.
La capital antioqueña obtuvo la puntuación más alta por calidad de su vida nocturna, con un 87% de aprobación. Fue además la segunda urbe más económica para salir de noche, con un índice de asequibilidad del 67%. El 71% de los encuestados señaló que ir a discotecas es lo mejor de su oferta.
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Las 10 mejores ciudades del mundo para disfrutar de la vida nocturna
- Bangkok, Tailandia
- Berlín, Alemania
- Nueva York, Estados Unidos
- Melbourne, Australia
- São Paulo, Brasil
- Medellín, Colombia
- Johannesburgo, Sudáfrica
- Brighton, Reino Unido
- Pekín, China
- Ámsterdam, Países Bajos