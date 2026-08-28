Estas 2 ciudades de Sudamérica se meten entre las 10 mejores del mundo para disfrutar la vida nocturna

São Paulo y Medellín destacan como las mejores ciudades de Sudamérica para salir de noche, ocupando el quinto y sexto lugar en un ranking global según Time Out e Intrepid Travel | composición LR/Instagram

São Paulo y Medellín destacan como las mejores ciudades de Sudamérica para salir de noche, ocupando el quinto y sexto lugar en un ranking global según Time Out e Intrepid Travel | composición LR/Instagram

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Dos ciudades de Sudamérica figuran entre las diez mejores del planeta para salir de noche. Se trata de São Paulo, en Brasil, y Medellín, en Colombia, que lograron posicionarse en el quinto y sexto lugar del ranking global elaborado por Time Out e Intrepid Travel. La clasificación se basa en encuestas a más de 24.000 residentes locales y en la evaluación de un panel de expertos en cultura y entretenimiento.

Para armar la lista, se consultó a los habitantes sobre calidad, accesibilidad, seguridad, diversidad y facilidad con el objetivo de encontrar comunidad en la escena nocturna de sus ciudades. Solo una urbe por país pudo ingresar al listado final, lo que refuerza el peso de las dos representantes latinoamericanas. Los resultados confirman que la vida nocturna sigue viva, aunque con formatos renovados como fiestas en azoteas, bares ocultos y propuestas callejeras.

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São Paulo y Medellín destacan entre las mejores del mundo

São Paulo ocupa el quinto puesto gracias a una oferta nocturna en expansión, con clubes instalados en edificios históricos y azoteas con vistas panorámicas. Matiz, un bar de música electrónica en el piso 11, aparece entre los favoritos del momento. Ephigenia ofrece dos plantas con pista de baile y sesiones de house, mientras el Edificio Martinelli organiza fiestas de samba y electrónica en su azotea del piso 25.

El 74% de los residentes valora como buena o increíble la calidad de su escena nocturna, y el 71% asegura que beber una copa es asequible. Además, el 72% considera sencillo conectar con la comunidad. El panel de Time Out le otorgó una calificación general del 70%.

Medellín, por su parte, se queda con el sexto lugar. La ciudad colombiana domina con el reguetón, ritmo que reina en clubes como Dulcinea, Tutaina, Medallo Club y Medussa. También crecen los bares de escucha íntimos y los speakeasies, con referentes como Mad Radio y 55 dB Listening Bar. Laureles y El Poblado mantienen su estatus de zonas preferidas para la rumba.

La capital antioqueña obtuvo la puntuación más alta por calidad de su vida nocturna, con un 87% de aprobación. Fue además la segunda urbe más económica para salir de noche, con un índice de asequibilidad del 67%. El 71% de los encuestados señaló que ir a discotecas es lo mejor de su oferta.

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