Universitario vs UTC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El enfrentamiento por la séptima jornada del Torneo Clausura entre Universitario y UTC se disputará en el estadio Héroes de San Ramón, ubicado en Cajamarca.
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Universitario vs UTC EN VIVO juegan HOY sábado 29 de agosto, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Héroes de San Ramón, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la goleada por 3-0 ante Los Chankas, los dirigidos por Héctor Cúper se preparan para enfrentar a UTC en la altura de Cajamarca. El cuanto al ‘Gavilán del Norte’, vive un complicado presente tanto en el Clausura como en en la tabla Acumulada, en ambos se ubica en el último lugar. Por lo tanto, una victoria sería clave para empezar a escalar posiciones.
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Horarios por país del partido Universitario vs UTC
El duelo entre Universitario y UTC se disputará este sábado 29 de agosto, desde las 3.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 2.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
- España: 10.30 p. m.
Canal para ver Universitario vs UTC
El partido entre Universitario y UTC, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.
Estadio donde se juega el Universitario vs UTC
Universitario y UTC se enfrentarán en el estadio Héroes de San Ramón. Este recinto tiene capacidad para albergar a 18.000 espectadores.
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Alineaciones Universitario vs UTC: posibles formaciones
- Universitario: Romero; Fara, Riveros, Di Benedetto; Polo, Quiroz, Requena, Concha, Inga; Lapadula y Valera.
- UTC: Barrios; Paredes, Cavagna, Duarte; Cantt, Figuera, Huerto, Arroyo; Lliuya; Camacho y de Jesús.
Pronóstico de Universitario vs UTC
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre UTC.
- Betsson: gana Universitario (2,02), empate (3,20), gana UTC (3,60)
- Betano: gana Universitario (2,10), empate (3,35), gana UTC (3,55)
- Bet365: gana Universitario (2,00), empate (3,25), gana UTC (3,50)
- 1XBet: gana Universitario (2,05), empate (3,30), gana UTC (3,52)
- Caliente: gana Universitario (2,00), empate (3,30), gana UTC (3,70)
- Doradobet: gana Universitario (2,12), empate (3,40), gana UTC (3,50).
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